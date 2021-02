Woran es in den Anhöhen Zainingens noch vor einem Jahr mangelte, herrscht in tieferen Gefilden nun im Überfluss: Druck auf der Wasserleitung. Nachdem man sich im Römersteiner Ortsteil bereits seit Jahren mit Schäden an den gusseisernen Rohren aus den 1920ern plagt, waren Ende Januar zuletzt die ...