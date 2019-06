Idyllisch hausen die Bienenvölker hoch über Dettingen. Die einzelnen Insektenwohnungen sind sorgfältig im Rund angeordnet, vor der Anlage wiegen sich Staudengewächse im Wind. Wer dieser Tage am Besitz des Imkers Paul Eberle im Gfällweg vorbeispaziert, kann sich nur schwer vorstellen, wie der ganze Bienenstand noch Ende Februar ausgesehen hat: Paul Eberles hingebungsvoll gepflegte Anlage glich damals einem Ort der Verwüstung.

Vandalen hatten gewütet

Dort hatten Vandalen gewütet, Bienenkästen mit langen Stützen umgestoßen und mit Steinen beworfen. Futterwaben lagen im Umkreis von hundert Meter verstreut auf der Wiese. Tausende von Bienen waren bei dem Angriff unbekannter Täter getötet worden (wir haben berichtet).

Dass sich dem Betrachter nun ein völlig friedliches Bild bietet, das verlangte Paul Eberle einiges an Kraft und Einsatz ab. Der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Metzingen hat seine Anlage saniert, neue Bienenvölker gekauft, Bienenköniginnen auf Hochzeitsflug geschickt – kurz, etliche neue, fleißige Honigproduzenten gezüchtet.

„Jetzt steht alles wieder in voller Pracht“, sagt der Dettinger. Aber seine Freude über den Aufbau der zerstörten Bienenwohnungen ist nicht ungetrübt. Denn die Honigernte fällt für den leidenschaftlichen Imker dieses Jahr alles andere als üppig aus. Da, wo die Täter am Werk waren, ist sogar überhaupt nichts zu holen. „Das muss wachsen, So schnell lassen sich neue Völker nicht züchten.“ Und im Tierreich geht’s eben nicht zu wie in der Akkordnäherei. Manche Königin ist gar nicht von ihrer Hochzeitsreise zurückgekommen, berichtet Eberle augenzwinkernd. Trotz allem hatte der Dettinger noch im Glück im Unglück: Wie alle Mitglieder des Bezirksimkervereins Metzingen ist er gegen Diebstahl und Frevel an seinem Bienenstand versichert. Das ist wichtig, denn allein ein Bienenvolk kostet laut Paul Eberle zwischen 180 und 200 Euro. Derer 16 nennt er sein Eigen.

400.000 Insekten massakriert

Dazu wären die Kosten für die kaputten Insektenwohnungen gekommen, also finanziell keine Kleinigkeit. Zumal bereits vor gut einem Jahr Unbekannte im Bienenstock des 65-Jährigen randaliert hatten: Rund 400 000 seiner Insekten sind in jüngster Zeit von Randalierern brutal umgebracht, ja regelrecht massakriert worden.

Was bewegt Menschen zu solchen Taten? Bis heute, vier Monate nach dem jüngsten Angriff, fehlt der Polizei die richtige Spur. „Wir sind vielen Hinweisen nachgegangen – es hat sich aber kein Verdacht erhärtet“, erklärt Andrea Kopp, Sprecherin des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Anfrage unserer Zeitung.

Unter anderem waren in Dettingen Suchhunde unterwegs, die die Täter mit geschulter Nase aufspüren sollten. Aber auch das brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Ermittlungen werden nun abgeschlossen, die Sache wandert zur Staatsanwaltschaft.

Klar, ein wenig enttäuscht ist Paul Eberle über den Ausgang seiner Sache schon. „Mir geht es vor allem darum, nicht bald wieder einen völlig zerstörten Bienenstand vorzufinden“, sagt der Imker. Deswegen hatte er im Februar Anzeige gegen Unbekannt erstattet – und eine Belohnung von 300 Euro ausgesetzt, sollte jemand Hinweise liefern, die zu den Vandalen führen.

Nun hofft der Dettinger, dass es dennoch ruhig bleibt oben im Gfällweg. Viele Zeitgenossen waren geschockt über die Randale im Lager der Honigproduzenten, viele meldeten sich nach dem Vorfall bei den Eberles und drückten ihr Bedauern aus. Das „Dettinger Bienenmassaker“ ist regelrecht an die Öffentlichkeit gerückt. „Vielleicht hält das die Täter ab, wieder zuzuschlagen.“

