Vereine Nabu ist auf vielen Feldern aktiv

Metzingen / swp

Die Mitglieder des Nabu haben kürzlich Bilanz gezogen und ihr Führungsteam für drei weitere Jahre im Amt bestätigt. Einstimmig wurden der Erste und zweite Vorsitzende, Horst Lang und Dietmar Schurr, wiedergewählt. Albert Brodbeck ist weiterhin verantwortlich für die Finanzen. Anette Arnold und Susanne Jost prüfen diesen Bereich. In Metzingen zählt der Nabu rund 600 Mitglieder. Erfolgreich etabliert hat sich die Familiengruppe mit Jugendreferent Andreas Knapp und motivierten Eltern. Nicht zuletzt wäre all die Vielfalt an Engagement für den praktizierten Natur-, Landschaft- und Umweltschutz im Ermstal nicht umsetzbar ohne die motivierte und kompetente Kernmannschaft, sie besteht konstant aus rund zwei Dutzend Aktiven. Dank und Anerkennung wurde während der Versammlung Jürgen Thumm aus Bad Urach zuteil für die Unterstützung in während seiner 60-jährigen Mitgliedschaft.

Eine von Michael Höller neu gestaltete Homepage, ein Newsletter sowie Apps für die eigenen Artenschutzprojekte sollen die Bevölkerung noch umfangreicher als bisher über den Nabu informieren. Ein positives Fazit zog sichtlich stolz Horst Lang in seinem Powerpoint-Bericht: „Wir sind ein Team mit Tatkraft und Ideen. Alle sind willkommen, sich mit ihren Fähigkeiten einzubringen.“

Im Bereich der Artenvielfalt sollen Biotope weiter vernetzt und -gepflegt werden. Die Generalsanierung des Schmiedstobelsees, mit Dr. Albrecht Gorthner an der Spitze, mit wesentlicher Unterstützung der Stadt Metzingen, wurde in diesem Bereich erfolgreich abgeschlossen. Es war ein komplexes Projekt, das den Zusammenhalt der Gruppe strapaziert hat. Umgesetzt worden sind auch Schutzmaßnahmen für Vögel, Amphibien und Fledermäuse. Ebenfalls kooperiert der Nabu erfolgreich mit Schulen, Kindergärten und Verwaltungen. Weitere Infos gibt es unter www.nabu-metzingen.de.