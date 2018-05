Metzingen Nabu-Gruppe trifft auf Uhu und Falke

Metzingen / swp

Die Nabu-Gruppe aus Metzingen war kürzlich auf einer Entdeckertour in Seeburg. Der Ort liegt auf Tuff gebaut, umgeben von einer malerischen Landschaftskulisse im satten Grün. Nur die Mehlschwalben haben sich Anfang Mai spärlich eingefunden. Willkommen sind sie hier allemal, unter manchem Dachgesims laden reihenweise künstliche Napfnester zur Familiengründung ein. In der steilen Flanke des Hartbergs ragt der Nägelesfelsen, eine massige Kalksteinpartie, heraus. Am Fuße ist ein spärlich begrünter Felsvorsprung, keck darauf ruht ein alles andere als kuscheliges Nest des Turmfalkenpaares. Und mittig, in einer Höhle, hat sich ein Kolkrabenpaar, in friedlicher Koexistenz zum Nachbarn, eingenistet. Der Schwall Warmluft kam den Herrschern der „Seeburger Lüfte“ zu pass. Im Energiesparmodus ließen sich der Turmfalkenpapa und ein Mäusebussard hochschrauben. Den Lebensraum teilen sich meist friedlich auch die Kolkraben und die Schafe. Wenn auch Schäfer schon mal Attacken auf ihre Lämmer beklagt haben. Richtig gewandert wurde nun steil bergan auf die Albhochfläche

Ein schmiedeeisernes Tor gibt den Blick frei auf ausgedehnte Wiesen, hier oben noch in Gelb vom blühenden Löwenzahn und Hahnenfuß. In der Ferne, ganz verwunschen auf seinem Weißjurastotzen, das Romantikschlösschen Uhenfels. Ein Schlossherr wird gesucht, aber einen König der Nacht hat es schon seit einigen Jahren. Die Rückkehr des Uhus und Namensgeber in seinen ursprünglichen Lebensraum, ist eine Erfolgsgeschichte für den Artenschutz und eine für die Heimat und Kultur durch den Erhalt dieses historischen Kleinods aus dem Jahre 1883. Gar eine sechshundertjährige Geschichte hat das gleichnamige Hofgut. Aus dem traditionellen Stall für Mutterkühe flogen die Rauchschwalben unentwegt rein und raus. Den krönenden Abschluss bei Speis und Trank gab es im Tal in der Dorfmitte beim Löwirtsmaries Häusle. Der Förderverein „Seeburg schafft Zukunft“ hatte eingeladen.