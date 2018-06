Serie Mustergarten statt Mülldeponie

Am Friedhof in Mähringen beginnt der Themenweg, der in den 16 Hektar großen Musterobstgarten führt. © Foto: Michael Koch

Mähringen / Michael Koch

Es schmeckt, ist gesund und die Bäume prägen das Landschaftsbild in der Region – Obst. Äpfel, Kirschen, Birnen, Zwetschgen und viele andere Früchte wachsen im Schwäbischen Streuobstparadies. Aber wer kennt, wenn er einen Baum sieht, noch die Apfelsorte? Aus dem Supermarkt sind vielleicht noch fünf Sorten wie der Golden Delicious geläufig, aber kennen? Und vor allem, worin unterscheiden sich die Sorten, wo liegen die Vor- und Nachteile?

Einer, der sich so ziemlich als Erster mit dieser Fragestellung befasst hat, ist Eduard Lucas. Er gründete 1860, sozusagen als Freiberufler, das Pomologische Institut in Reutlingen, nachdem er bis dato an der Universität Hohenheim gelehrt und geforscht hatte. Was viele heute nicht mehr wissen, ist, dass Lucas wenige Kilometer außerhalb Reutlingens, heute im Kreis Tübingen auf Mähringer Gemarkung gelegen, einen Musterobstgarten angelegt hat. Auf einer Fläche von 16 Hektar pflanzte er dort hunderte von Obstbäumen, überwiegend Äpfel- und Birnenbäume. Über seine Pflanzungen führte er sorgfältig Buch, die handschriftlichen Aufzeichnungen dazu werden noch heute im Mähringer Rathaus aufbewahrt. Kleines Problem dabei: Lucas notiert zwar, welche Obstsorten er angepflanzt hat, aber nicht exakt, wo dieser Baum positioniert ist. So gibt es in dem Musterobstgarten bis heute Bäume, die eigentlich erst wieder genau bestimmt werden müssen.

Fast Mülldeponie geworden

Bei einem Spaziergang zum Mustergarten hin (ein geeigneter Parkplatz ist am Friedhof Mähringen) werden die Besucher mithilfe von Info-Tafeln am Weg informiert. Selbst der Förster hat hier am Waldrand Wildobstsorten gepflanzt, man kann sehr gut erkennen, wie sich der Wald immer weiter in Richtung Streuobstwiesen ausdehnt. Erreicht man dann den Musterobstgarten, fallen einem als erstes große freie Flächen in den Blick. Die wenigsten der Lucas’schen Bäume haben bis heute überlebt, Nachpflanzungen hat es erst in den vergangenen 20 Jahren gegeben. Tatsächlich stand der Garten in den 1980er Jahren vor dem Aus, wie Mähringens Ortsvorsteher Friedrich Braun erzählt. Geplant war dort, unterhalb von Ohmenhausen, eine riesige Mülldeponie anzulegen.

Als dieses Unterfangen dann doch abgewendet werden konnte, begannen die Obstbauvereine im Kreis Tübingen, den Mustergarten „von Grund auf wieder aufleben zu lassen“, wie es Braun ausdrückt. Aber „ein Baum gepflanzt ist schnell, ihn zu erhalten und groß zu ziehen, das birgt für den Baum viele Gefahren.“ Und bringt viel Arbeit mit sich. Es gründete sich eine lokale Agenda Naturschutz und Landwirtschaft, unterstützt von den Kommunen und Obstbauverbänden. Außerdem ist das Gebiet heute Teil der Baumschnittförderung des Landes Baden-Württemberg, wer hier also einen Baum schneidet, bekommt dafür 15 Euro als Anerkennung. So wird der Musterobstgarten peu à peu wieder auf Vordermann gebracht, jede Menge Platz für Neuanpflanzungen ist vorhanden.

Zurück zu Lucas: Er führte in dem Garten zahlreiche Fortbildungskurse durch, in dem dazugehörenden Gedenkbuch sind alle Teilnehmer aus aller Welt aufgeführt. Auch dieses Buch wird noch heute im Rathaus Mähringen aufbewahrt.

Ein Sortensammler

Lucas selbst war kein Züchter, der durch Kreuzungen neue Sorten entwickelt hat. Er war ein Sammler, für damalige Verhältnisse gut vernetzt. Der Autodidakt trug alles zusammen, was er an Obstsorten finden konnte, und er war der Erste, der begann, eine Systematik bei der Bestimmung zu entwickeln. „Das ist überhaupt seine große Leistung, von der wir bis heute profitieren“, sagt Thilo Tschersich von der Grünflächenberatungsstelle des Landratsamtes Reutlingen. Lucas bemerkte auch, dass beispielsweise der gleiche Apfel je nach Landstrich oder Ortschaft einen unterschiedlichen Namen tragen konnte, deswegen aber natürlich noch lange keine neue Sorte darstellt. Über 2000 Sorten hatte Lucas seiner Zeit bestimmt – unglaublich, wenn man bedenkt, dass heute nur noch etwa 500 davon in der Region bekannt sind. „Vielleicht haben wir noch 200 weitere Sorten hier bei uns, die aber erst gefunden, gemeldet und bestimmt werden müssen“, so Tschersich. Ein entsprechendes Projekt zur Sortenbestimmung läuft im Landkreis Reutlingen (siehe auch nebenstehend). Beim Rundgang entstand dann die Idee für weitere Überlegungen, den Platz im Musterobstgarten auch für alte Sorten aus dem Erhaltungsprogramm im Nachbarkreis zu nutzen. Hierzu wird es sicherlich noch weitere Gespräche zwischen den Beteiligten geben.

Der Wert alter Sorten

Doch wozu sind alte Obstsorten überhaupt nützlich? Ein Apfel ist schmackhaft und als Tafelobst brauchbar, ein anderer dagegen eher als Mostobst, eine Sorte ist Spätblüher, eine schorfresistent – es gibt viele Eigenschaften, die es durch Kreuzungen zu paaren gilt. Beispiel 2017: Ein später Frost hat in der Region einen Großteil der Obsternte vernichtet, weil die Natur aufgrund des Klimawandels zuvor schon zu weit gediehen war. Nur einige wenige Sorten, die bis zum Frostereignis noch nicht geblüht hatten, überstanden die Kälte. Allerdings waren diese Äpfel als Tafelobst kaum genießbar. Einen leckeren Apfel nun als Spätblüher zu züchten, das ist eine der Herausforderungen für die Pomologen. „Durch die alten Sorten, die wir jetzt entdeckt haben, haben wir einen riesigen Wissensvorsprung. Den sollten wir nutzen, damit man uns später nicht vorwerfen kann, wir wären damit leichtsinnig umgegangen“, sagt Thilo Tschersich. Denn ist eine alte Sorte mit ihren positiven Eigenschaften erst mal unentdeckt ausgestorben, dann ist dieses Genmaterial für immer verloren.