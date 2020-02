Seit 1979 besteht die deutsch-französische Städte-Partnerschaft zwischen Metzingen und Noyon. Dieses Jahr findet wieder ein Austausch statt. Musiker aus beiden Partnerstädten treffen sich zum gemeinsamen Musizieren in Noyon.

Das Jugendsinfonieorchester Metzingen

Das Jugendsinfonie-Orchester setzt sich aus über 40 motivierten Schüler und Schülerinnen zusammen. Mit zahlreichen Auftritten begeisterten die jungen Instrumentalisten bereits das Publikum mit ihrem musikalischen Niveau und bunten Stücken von Klassik, über Filmmusik bis hin zu Pop. Geleitet wird das Orchester von Paula Stark und Musikschulleiter Bruno Seitz. Auch dieses Jahr sind bereits einige Auftritte geplant und nicht nur das, der Austausch mit Noyon steht praktisch vor der Tür.

Partnerschaft Metzingen und Noyon

Seit vielen Jahren wird die Partnerschaft zwischen Metzingen und Noyon gepflegt. Letztes Jahr waren einige Schüler und Schülerinnen aus Noyon bei uns in Metzingen, dieses Jahr hat die Musikschule die Möglichkeit, nach Noyon zu fahren. Es gibt bereits zahlreiche Bewerber und Bewerberinnen, die mit Vorfreude dem viertägigen Austausch im Mai entgegensehen. Dabei werden nicht nur Mitglieder des Jugendsinfonieorchesters dazu eingeladen, sondern auch alle anderen Schüler und Schülerinnen, die ein Orchesterinstrument spielen und über 14 Jahre alt sind.

30-jährige Tradition: „Seminar Musik und Sprache“

Vom 21. bis zum 24. Mai 2020 fährt die Musikschule Metzingen nach Noyon. Während dem vier-tägigen Austausch nehmen die Jugendlichen an dem Seminar „Musik und Sprache“ teil. Mit den Lehrern beider Musikschulen werden Orchesterwerke und Ensemblestücke einstudiert. Wer Violine spielt, kann zusätzlich an einem Meisterkurs teilnehmen.

Höhepunkt der Konzertreise

Höhepunkt der Konzertreise ist das Konzert im Théâtre du Chevalet am Ende des Seminars. Neben der intensiven musikalischen Betätigung soll die Partnerschaft durch die Kommunikation zwischen französischen und deutschen Jugendlichen gefördert werden. Aus diesem Grund werden die jungen Instrumentalisten in Gastfamilien untergebracht, so wird nicht zur das Verständnis für die französische Sprache unterstützt, sondern es können auch neue Freundschaften entstehen.

Anmeldung: Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich im Sekretariat der Musikschule Metzingen unter der Nummer 07123/42791 oder per Email melden.

Interview mit Orchestermitglied Hayley Keppler, 16 Jahre

Hayley Keppler spielt Violine im Jugendsinfonieorchester Metzingen. Sie wird mit anderen Jugendlichen im Mai nach Noyon fahren. Deshalb haben wir mit ihr gesprochen:

Warum hast du dich angemeldet?

Hayley Keppler: Ich finde die Mischung zwischen kulturellen Austausch und dem gemeinsamen Musizieren spannend. Ich habe mich angemeldet, um Neues zu lernen und mich musikalisch fortzubilden.

Was erwartest du von dem Austausch?

Ich hoffe bei dem Seminar „Musik und Sprache“ neue musikalische Fähigkeiten zu erlernen und hoffentlich neue Freunde im Ausland zu finden.

Hast du schon mal teilgenommen und hat es dir gefallen?

Nein, ich habe noch nicht teilgenommen. Von anderen Teilnehmern habe ich aber erfahren, dass es sich lohnt mitzugehen und man vieles dazu lernt. Es gibt Teilnehmer die schon seit Jahren mitgehen.