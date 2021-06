Ein Instrument via Fernunterricht zu lernen, ist mühsam. Weil es eben nicht nur auf die Theorie ankommt. Ob Geige, Klarinette oder Guitarre: Allein schon, das Instrument in die Hand zu nehmen, ist für Anfänger mit Tücken verbunden, weswegen Musiklehrer immer auch an der Körperhaltung ihrer Sch...