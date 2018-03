Serie Musikbegeisterter Malermeister

Bempflingen / Von Anja Weiß

Abendessen mit Lionel Richie, eine Preisverleihung mit Sarah Connor, eine Unterschrift von Andrea Boccelli, ein Auftritt in „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross: Dietmar Fauser kennt die internationalen Größen der Musikszene aus nächster Nähe. Der Bempflinger Malermeister hat nämlich neben seinem Beruf eine große Leidenschaft: die Musik. 25 Jahre war er als DJ Didi unterwegs, in (fast) allen Diskotheken und Tanzlokalen der Region hat er aufgelegt – im Metzinger Sandhas, das er mit aufgebaut hat, im Reutlinger „Black Mustang“, im Nürtinger „Westminster“, aber auch bis nach Stuttgart oder drei Monate nach Mallorca führten ihn seine Ausflüge, außerdem war er Moderator beim damaligen Sender „Radio Achalm“.

So kam er in Kontakt zu Musikern, wurde eingeladen, lernte weitere Stars kennen. „Aber die sind auch nicht anders als andere Menschen“, betont er. Mit den meisten könne man sich ganz normal unterhalten, Starallüren liegen ihnen fern. Von einigen Ausnahmen abgesehen, sagt er lachend. Für Dietmar Fauser waren diese Jahre spannend, aber auch anstrengend, denn zunächst hat er im Betrieb seines Vaters voll mitgearbeitet und ihn dann später übernommen. So manches Mal musste er da mit wenigen Stunden Schlaf auskommen, fuhr fast direkt vom DJ-Pult auf die Baustelle. Missen will er nichts davon, „das war eine aufregende Zeit“, betont er.

23 goldene Platten

Die Kontakte, die er dabei geschlossen hat, nutzt Dietmar Fauser, um an begehrte Autogramme oder seltene Scheiben zu kommen. Er ist im Besitz von 23 goldenen Platten, die er auf Veranstaltungen ersteigert hat, so war er beispielsweise auf einer Bambi-Verleihung, auf der er in den Besitz solch einer Rarität gekommen ist. Eine Platte von Anastacia ist ebenso dabei wie von „Pur“ oder Drafi Deutscher oder eine für eine Million verkaufte Platten vom Lied „Heimwehmelodie“. Sie zieren die Wohnzimmerwände in seinem Haus in Bempflingen, daneben stehen hohe Regale mit CDs, der Rest ist im Keller untergebracht. 17 000 Silberlinge nennt Fauser sein Eigen, die meisten davon hat er zugesandt bekommen, um sie zu besprechen. Eine Sammlung, die es also durchaus in sich hat. Was die Stilrichtungen betrifft, ist er völlig offen, vom Schlager bis zum Hardrock hört und mag er alles.

Doch er nutzt seine persönlichen Kontakte zu Promis, Funk und TV auch, um anderen Menschen zu helfen: Seit vielen Jahren setzt sich Fauser für kranke oder arme Kinder ein. Er hilft mit Sachspenden weiter oder unterstützt die Eltern eines krebskranken Mädchens, damit diese sich als Familie eine Auszeit nehmen und mal wieder unbeschwert sein können.

Von den Stars signiert

Das Geld dafür stammt von Versteigerungen, die er immer wieder organisiert und dabei kommen Dinge unter den Hammer, die man sonst nirgends so erstehen kann. Handys, Taschen, Bücher, CDs, allesamt handsigniert von den Stars, auf die Fauser immer wieder trifft. „Kinder sind unsere Zukunft“, sagt Fauser, „darum ist es mir seit vielen Jahren ein Anliegen, ihnen zu helfen.“ Vor allem, weil das Sozial- und Gesundheitssystem nicht mehr das sei, was es schon einmal war. Er achtet darauf, immer Einzelpersonen zu unterstützen, Menschen, die er persönlich kennt. So weiß er, dass die Spenden, die dringend benötigt werden auf diesem Wege auch sicher ankommen.

Auch Veranstaltungen organisiert Fauser immer wieder für gute Zwecke. Seinen Hauptberuf wird Fauser in naher Zukunft an den Nagel hängen. Für den folgenden Unruhestand hat er jetzt schon viele Pläne: Er will zwei Nachwuchskünstler managen und für sie Auftritte organisieren, und er will weiterhin viel Zeit der Musik widmen und damit gleichzeitig einen guten Zweck verfolgen. Langweilig, so viel ist klar, wird es dem Sammler von Platten und Musikfan so schnell nicht werden.