Geschichte Museum ist an Ostern geöffnet

Metzingen / swp

Wie wäre es mit einem Osterausflug der anderen Art? Am Ostersonntag, 1. April, veranstaltet das Weinbaumuseum ab 14 Uhr wieder die monatliche, öffentliche Führung für Groß und Klein. Während die Erwachsenen mit Friedrich Linder einen Rundgang durch die Geschichte des Metzingers Weines, des Weinbaus und der Keltern erleben, können sich die Jüngeren selbst beschäftigen. Denn das Weinbaumuseum ist nicht nur selbsterklärend, sondern bietet an verschiedenen Stationen auch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. So kann man die Rätsche ausprobieren, Reben schneiden, eine Butte auf den Rücken stemmen oder gar in das riesige Weinfass klettern. Diese Führung – bei der lediglich Eintritt bezahlt wird – findet jeden ersten Sonntag im Monat statt. Im Eintritt ist auch ein Glas Metzinger Wein oder Saft enthalten. Geöffnet ist das Weinbaumuseum freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt es auf der Homepage unter www.weinbaumuseum-metzingen.de.