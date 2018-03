Geschichte Museum ist an Ostern geöffnet

Metzingen / swp

Wie wäre es mit einem Osterspaziergang oder -ausflug der anderen Art? Am Ostersonntag, 1. April, veranstaltet das Weinbaumuseum Metzingen ab 14 Uhr wieder die monatliche öffentliche Führung für Groß und Klein. Während die Erwachsenen mit Friedrich Linder einen Rundgang durch die Geschichte des Metzingers Weines, des Weinbaus und der Keltern erleben, können sich die Jüngeren durchaus selbst beschäftigten. Denn das Weinbaumuseum ist nicht nur selbsterklärend, sondern bietet an verschiedenen Stationen auch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. So kann man die Rätsche ausprobieren, Reben schneiden, eine Butte auf den Rücken stemmen oder gar in das riesige Weinfass klettern. Das Weinbaumuseum in der Herrschaftskelter wurde 1655 nach dem Brand im 30-jährigen Krieg wieder aufgebaut. In ihr findet man auch den einzigen noch erhaltenen Kelterbaum mit immerhin zwölf Metern Länge und sechs Metern Höhe.

Diese Führung – bei der lediglich Eintritt bezahlt wird – findet jeden ersten Sonntag im Monat statt. Im Eintritt ist auch Glas Metzinger Wein oder Saft enthalten.

Geöffnet ist das Weinbaumuseums freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen zum Museum und zum Förderkreis Metzinger Keltern, der das Museum betreut, gibt es auf der Homepage im ­Internet unter www.weinbaumuseum-metzingen.de.