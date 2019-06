Die Stadt wisse genau, wo die „Müll-Hot-Spots“ zu finden sind, also jene Stellen, an denen immer wieder illegal Müll abgeladen wird, sagt Jochen Krohmer, Leiter des Geschäftsbereichs Tourismus und Wirtschaft bei der Stadtverwaltung. Besonders betroffen sind demnach der Maienwald zwischen Metzingen und Eningen, der Reichenecker Wald am Wippberg, die zahlreichen Glas- und Kleidercontainer im Stadtgebiet, das Ostlandkreuz auf dem Metzinger Weinberg, der Parkplatz am Auchtert-Knoten, die P&R-Plätze in der Eisenbahnstraße sowie weitere öffentliche Plätze im Stadtgebiet.

Einfach mal eben seinen Müll in der Landschaft entsorgen, das sei hochgradig asozial, betont die Stadtverwaltung. Schließlich müssten sich andere darum kümmern, dass der Abfall nicht liegen bleibe. In den meisten Fällen treffe das die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs. Als ob diese an und für sich ärgerliche Aufgabe nicht ausreichen würde, haben die regelmäßigen Müll-Einsätze auch noch weitere Konsequenzen, denn die Einsätze kosten Zeit und Geld. „Das ist Steuergeld, also Geld von uns allen, das dafür verwendet wird, die Hinterlassenschaften einiger weniger zu beseitigen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Und weil Zeit und Geld nicht unendlich sind, fehlen beide knappen Güter dann an anderer Stelle. „Das können und wollen wir so nicht hinnehmen“, so die Stadtverwaltung in aller Deutlichkeit.

Gerade deshalb geht die Stadtverwaltung rigoros gegen die Vermüllung vor. So werden die Orte, an denen regelmäßig illegaler Müll auftaucht, künftig verstärkt überwacht und kontrolliert, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber auch andere Stellen und Plätze in der Stadt werden im Auge behalten. Wird eine illegale Müllentsorgung oder Zerstörung festgestellt, werden die Taten zur Anzeige gebracht.

Die Höhe des Bußgeldes richtet sich nach Art und Menge des widerrechtlich entsorgten Mülls. Gemäß Landesabfallgesetz Baden-Württemberg kann die Ordnungswidrigkeit durchaus mit einer Geldbuße bis zu 100 000 Euro geahndet werden. Auch Verunreinigungen durch kleine Mengen von Fäkalien (zum Beispiel Hundekot) fallen unter den Begriff des Abfalls. Führer von Hunden, die „vergessen“, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner unverzüglich zu beseitigen, werden bei einem Erstverstoß mit 50 Euro zur Kasse gebeten, betont die Stadtverwaltung.

Zum Wertstoffhof bringen

Besonders ärgerlich sei zudem, dass vielfach Müll in der Landschaft landet, der ganz einfach zu entsorgen wäre, heißt es in der Pressemitteilung. Fast alles könne beim Wertstoffhof und der Schadstoffannahmestelle in der Ziegeleistraße im Gewerbegebiet Katzensteig für wenige Euro abgegeben werden. Dazu zählen Altglas, Garten- und Grünabfälle, Metalle, Papier, Verpackungen oder Sperrmüll. Der Wertstoffhof hat von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Zusätzlich werden bei der Schadstoffannahmestelle unter anderen Arzneimittel, Batterien, Farben, Lacke, Fotochemikalien, Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Kleinkondensatoren und vieles mehr angenommen. Die Schadstoffannahmestelle öffnet mittwochs und freitags von 14 bis 16 Uhr sowie samstags von 7.30 bis 11.30 Uhr.

Die Vermüllung im Wald, auf Plätze und Straßen ist nicht nur ein Thema der Stadtverwaltung. Oft kommt es sogar vor, dass etwa Helfer des Metzinger Verschönerungsvereins, Wanderer, Spaziergänger oder Jäger die Müllhaufen anderer beseitigen, weil sie die Abfälle nicht einfach liegen lassen wollen. Die eigene Stadt sauber zu halten, das sei ein Thema, das alle etwas angehe, betont die Verwaltung. Darum setzen die Verantwortlichen auf die Zusammenarbeit mit den Bürgern. Jeder, der etwas zu einer illegalen Müllentsorgung oder zu Vandalismus im Stadtgebiet sagen kann, solle sich bei der Stadtverwaltung melden unter Telefon (0 71 23) 92 50 oder per E-Mail an stadt@metzingen.de. Die Angaben werden von der Stadtverwaltung vertraulich behandelt.

