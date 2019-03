Müllentsorgung Metzingen Müll illegal im Stettertsee entsorgt

Metzingen / reg

Das Gebiet rund um den Stettertsee ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, Jogger und Nordic Walker. Das liegt auch daran, dass das Gebiet bequem mit dem Auto zu erreichen ist und es dort auch entsprechende Parkmöglichkeiten gibt.

Allerlei Müll entsorgt

Die gute Erreichbarkeit machen sich freilich auch immer wieder Zeitgenossen zunutze, die Ungesetzliches im Schilde führen. Am Wochenende jedenfalls haben bislang Unbekannte allerlei Müll in und um den Stettertsee entsorgt. Leere Farbeimer landeten dabei ebenso in der Natur wie Autofelgen, Pinsel, Plastikkanister, Folien und Holz. Dem Beobachter drängt sich der Verdacht auf, hier habe jemand seine Wohnung renoviert und das, was er nun nicht mehr benötigt, kurzerhand in den Wald gekippt.

Anzeige gegen Unbekannt

Einige Passanten haben, als sie den Müllfrevel entdeckten, sofort die Polizei informiert und Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Dem Vernehmen nach soll der Metzinger Bauhof am Montagmorgen ausrücken, um den Müll abzutransportieren. Allzu weit bis zum nächsten Entsorgungsunternehmen hätten es die Männer dabei übrigens nicht, es liegt nur wenige hundert Meter vom Stettertsee entfernt in der Ziegeleistraße.

In der Kelternstadt sorgte der Müllfrevel am Wochenende derweil für reichlich Gesprächsstoff, zumal viele Sportler und Spaziergänger am Samstag und Sonntag im Gebiet rund um den Bongertwasen und im Maienwald unterwegs waren. Das Unverständnis über den oder die Müllsünder war dabei einmütig. Zeugen, die rund um den Stettertsee etwas beobachtet haben, das womöglich mit der illegalen Müllentsorgung zusammenhängt, können sich beim Polizeirevier in Metzingen melden.

Das könnte dich auch interessieren: