Gesellschaftlicher Höhepunkt im Herbst ist das Mühlenfest – zumindest in Neckartenzlingen. An diesem Sonntag, 13. Oktober, ist es wieder so weit. Um 11.30 Uhr wird das beliebte Traditionsfest in der Planstraße durch Bürgermeisterin Melanie Braun und Vertretern des Werberings eröffnet. Die Eröffnung wird zudem musikalisch umrahmt, und fehlen darf auch nicht der obligatorische Fassanstich. Erwartet werden zu diesem Fest, zu dem der Werbering zusammen mit der Gemeinde einlädt, nicht nur zahlreiche Neckartenzlinger Bürger, sondern auch wieder viele Gäste aus der Region.

Bauernmarkt in der Planstraße

In der Planstraße lockt wieder ein bunter Bauernmarkt zum Bummeln und Einkaufen. Im Angebot sind regionale Produkte wie Honig, Eier, Teigwaren, Sirup, Marmelade und vieles mehr.

Das Mühlenfest findet in diesem Jahr bereits zum 23. Mal statt. Sein Name verweist auf die zahlreichen Mühlen, die es einst in Neckartenzlingen an Neckar und Erms gab. Sie waren ausschlaggebend dafür, dass Gewerbe und Handwerk im Ort früh aufblühten. Die meisten Mühlen gibt es heute zwar nicht mehr, doch wird mit dem Fest an die Handwerkstradition in der Gemeinde erinnert. Gleichzeitig wird damit auf die Gegenwart verwiesen, denn Handwerk, Gewerbe und Handel haben in dem 6500-Einwohner-Ort immer noch vieles zu bieten. So ist das Mühlenfest immer auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden. Um 12 Uhr öffnen die Geschäfte und laden die Besucher bis 17 Uhr zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein. Wie gut Handel und Gewerbe in Neckartenzlingen aufgestellt sind, zeigt der Werbering immer wieder mit diversen Aktionen. Beim Mühlenfest erfahren die Betriebe eine besondere Aufmerksamkeit. Die Zahl der Betriebe ist groß, sodass fast alle Branchen vertreten sind. Knapp 40 Firmen beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Mühlenfestes.

Die Einzelhändler haben Aktionen vorbereitet

Für die Besucher lohnt sich ein Bummel durch die Geschäfte wirklich, denn die Einzelhändler haben viele Aktionen vorbereitet und bieten auf zahlreiche Produkte Rabatte. Es beteiligen sich freilich auch Vereine und Kindergärten, sie stellen sich vor, sorgen für Unterhaltung und Musik.

Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen und schmecken lassen. Gastronomen, Bäcker und Metzger servieren an mehreren Standorten schwäbische und internationale Spezialitäten. Livemusik gehört ebenfalls zum Mühlenfest, und für Kinder haben die Organisatoren mehrere Angebote vorbereitet. Es gibt wieder ein Karussell, das beliebte Ponyreiten und wer mag, kann sich auf einem Bungee-Trampolin austoben. Etwas ganz Besonderes am diesjährigen Mühlenfest ist die Möglichkeit, den historischen Keller der Neckarmühle zu besichtigen. Damit die Besucher ganz entspannt durch den Ort kommen, steht ein Shuttlebus bereit, der die einzelnen Schauplätze miteinander verbindet und die Menschen von einem Ende Neckartenzlingens zum anderen bringt. Er fährt im 30-Minuten-Takt vom Industriegebiet in den Ortskern und zum Adler-Bekleidungsmarkt.

Wer mit dem Auto zum Mühlenfest anreist, findet genügend Parkplätze an der Melchior-Festhalle, entlang der Metzinger Straße sowie im Parkhaus in der Ortsmitte.

