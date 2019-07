Das offizielle Afterevent des MudMates-Lauf „Die Party“ findet am 21. September 2019 ab 21 Uhr in der Motorworld Manufaktur Metzingen statt.

Das Mega-Event des Jahres in Metzingen

Am 21.09. öffnen wir ab 21 Uhr die Tore zu zwei grandiosen und außergewöhnlichen Floors in einer einzigartigen Location. In der Motorworld Manufaktur Metzingen wird in dieser Nacht ein nie dagewesenes Event stattfinden.

Coole Location: Die Motorworld Manufaktur Metzingen.

Internationalen und nationalen Top DJs sorgen zusammen mit Euch garantiert für eine unglaubliche Stimmung.

Wann?

Sa. 21. September 2019,

21:00 - 5:00 Uhr



Wo?

Motorworld Manufaktur Metzingen

Auchtertstraße 15

72555 Metzingen

Weitere Infos zum Afterevent „Die Party“ findet ihr hier.

