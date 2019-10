Das sonnige Ausflugswetter am Sonntag ist einem Motorradfahrer zum Verhängnis geworden. Er befuhr am Nachmíttag in einer Gruppe gegen 17 Uhr die B 465, Seeburger Steige, von Seeburg in Richtung Münsingen. Kurz nach dem Abzweig nach Rietheim kollidierte er mit einem vorausfahrenden Auto und stürzte dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Mit der Ermittlung des genauen Unfallhergangs waren Sachverständige noch einige Zeit beschäftigt, ehe die Straße wieder freigegeben wurde.

