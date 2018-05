Donnstetten Motorradfahrer in Gegenverkehr geraten

Donnstetten / wag

Ein 28-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen nach Frontalzusammenstoß mit einem Pkw.

Am Pfingstmontagvormittag hat sich ein Motorradfahrer auf der L252 zwischen Donnstetten und Westerheim bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Gegen 10.40 Uhr fuhr der 28-jährige Motorradfahrer, der aus dem Landkreis Esslingen stammt, mit seiner Ducati von Donnstetten Richtung Westerheim und überholte am Ortsende Donnstetten zunächst mit hoher Geschwindigkeit zwei vor ihm fahrende Krafträder. In einer später folgenden Rechtskurve geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Touran einer 50-jährigen Frau aus Hengen. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er zog sich unter anderem eine Fraktur des Oberschenkels zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand nicht. Die Touran-Lenkerin – sie war alleine unterwegs – wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Sie zog sich leichte Schnittverletzungen durch die zerborstene Windschutzscheibe zu. Zudem stand sie unter Schock.

Das Motorrad als auch der Touran waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro. Die Feuerwehr war zur Bergung ebenfalls mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeidirektion Tübingen musste die Straße für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Behinderungen. Einige Einsatzkräfte der Römersteiner Feuerwehr wurden während des Pfingstgottesdienstes am Römerstein alarmiert. Er fand zeitgleich unweit der Unfallstelle statt.