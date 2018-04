Glems Most wird auf Herz und Nieren geprüft

Glems / Von Kirsten Oechsner

Dem Most haftet ein negatives „Gschmäckle“ an, das Alltagsgetränk von einst gilt als altbacken. Dabei ist das urschwäbischte aller Getränke durchaus modern und spritzig, das gilt auch für die Gewinner der ersten kreisweiten Mostprämierung: Die vier ausgezeichneten Freizeit-Moster kommen alle von der Alb und zwar aus Zainingen, Dürrenstetten und Auingen. Dort konnten die Gütlesbesitzer im Jahr der faktischen Null-Ernte in den Tälern wenigstens eine kleine einfahren. Und daraus entstand das, was viele Schwaben nach wie vor lieben: Most.

Für viele Laien ist Most gleich Most, doch die Unterschiede sind groß: Farbe und Klarheit, Geruch und Geschmack sowie Harmonie sind die Kategorien der Bewertung. Von abstoßend und oxidiert bis sehr schön, spritzig und frisch geht die Bewertungsskala beim optischen Eindruck. Auch bei der Harmonie müssen die Juroren ganz genau unterscheiden – der Most kann zu sauer oder zu süß, aber auch ausgewogen und elegant sein. Da sind die Sinne gefordert, unter anderem werden die Versuchsgläser unter die Nase gehalten: „Das ist spannend, dieser Most riecht irgendwie nach Banane“, heißt es da. Das Produkt genau zu inspizieren: Das macht die Fachjury – sie setzt sich zusammen aus Hans Olpp, Kellermeister bei der Rosstriebkellerei, Stefan Reusch, Betreiber eines Mostbesen ins Glems, Manfred Kober aus Pfullingen, der den dortigen „Most-Kult“ ins Leben gerufen hat sowie die beiden erfahrenen Senioren Theodor Jörg aus Gundelfingen und Karl Söll aus Zainingen – nicht anders wie die Teilnehmer, die einen Most abgegeben hatten. Es handelt sich um die jeweils drei Erstplatzierten von fünf Mostprämierungen im Kreis, zwölf von ihnen waren nach Glems ins Obstbaumuseum gekommen. Ihre Produkte wurden auf Herz und Nieren geprüft, die Ansichten an den verschiedenen Tischen zum Teil kontrovers diskutiert. Doch von Rivalität ist unter den Hobby-Mostern nichts zu spüren. Wie denn auch? „Ich glaube nicht, dass ich meinen Most erkennen würde“, meint Steffen Griesinger aus Zainingen und erntet zustimmendes Kopfnicken. Am Ende kann er sich freuen: Sein Most hat ihm den dritten Platz eingebracht. Ein überraschendes Ergebnis für ihn: „Ich mache eigentlich nichts mit meinem Most“, gibt er nach der Prämierung zu. Anders Karl Söll: „Most muss man pflegen und mit ihm arbeiten“, erklärt der Zaininger. „Man muss ihn jeden Tag besuchen und zwar nicht nur mit dem Krügle.“ Sein Arbeitsprinzip bringt ihm Erfolg, er landet auf dem zweiten Platz. „Da muss ich erst mal auf dem Bewertungsbogen nachschauen, wie ich meinen Most selbst bewertet habe“, meint er schmunzelnd und ist zufrieden. „Ziemlich gut.“ Der kreisweit beste Most kommt aus Dürrenstetten, hergestellt hat ihn Karl Kley. Schon während der Probe waren viele der Juroren zufrieden: „Den würde ich mir am liebsten mit nach Hause nehmen“, meinte ein Mitkonkurrent anerkennend.

Mit Aktionen wie der ersten kreisweiten Prämierung will Thilo Tschersich den Most „aus dem Keller“ in die Öffentlichkeit holen. Das gelingt vor allem durch gute Qualität, aber auch Innovatives ist gefragt: „Wer es mag, soll mal mit dem Most spielen“, erklärte der Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau des Landratsamtes. Thomas Ruoß aus Auingen hat es gemacht, mischte seinem Most ein Prozent Johannisbeere zu – in der Kategorie Most mit Fruchtbeimischung bringt es ihm den Sieg. Für ihn und die drei Erstplatzierten im Bereich Most geht’s nun weiter, sie haben sich für die Mostmeisterschaft des Vereins Streuobstparadies qualifiziert. Daran nehmen die Bestplatzierten aus den Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Tübingen, Zollernalb und eben Reutlingen teil. Die Premiere auf Kreisebene sieht Thilo Tschirsich als gelungen an, eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.