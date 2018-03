Frauenhandball Monika Kobylinska fällt erneut aus

Metzingen / Wolfgang Seitz

Die Rückraumspielerin des Frauenhandball-Bundesligisten TuS Metzingen bricht sich einen Finger der Wurfhand, fehlt mindestens sechs Wochen.

Ein harter Schlag für die TuS Metzingen. Erneut muss der Frauenhandball-Bundesligist längere Zeit auf Monika Kobylinska verzichten. Die Rückraumspielerin hat sich bereits in der Partie gegen den Thüringer HC am Samstag, 17. März, einen Finger an der Wurfhand gebrochen. Passiert ist es kurz vor dem Abpfiff. „Sie fällt mindestens sechs Wochen aus“, sagte Trainer René Hamann-Boeriths gestern. Die 22-jährige Polin konnte deshalb schon nicht für ihr Nationalteam die EM-Qualifikationsspiele bestreiten.

Den TusSies fehlt sie in der entscheidenden Phase der Saison, in der man sich noch für den EHF-Pokal in der kommenden Spielzeit qualifizieren will. Bitter für Kobylinska: Erst seit wenigen Wochen war sie nach einer langwierigen Knöchelverletzung wieder im Kader und auf dem Weg zurück zu alter Form.

Am Samstag (16.30 Uhr) tritt die TuS Metzingen also ohne ihre etatmäßige Halbrechte bei der Mannschaft der Stunde in Dortmund an. Im Hinblick auf die Europapokalteilnahme eine richtungsweisende Partie. Ob die Rückraumspielerin an Pfingsten beim Final Four um den DHB-Pokal mit an Bord ist, kann noch nicht abgesehen werden.

Spielplan Final Four

Seit gestern stehen die Anwurfzeiten für das Final Four in der Stuttgarter Porsche-Arena fest.

Samstag, 19. Mai

HSG Bad Wildungen Vipers gegen

VfL Oldenburg (15 Uhr)



SG BBM Bietigheim gegen

TuS Metzingen (17.30 Uhr)

Sonntag, 20. Mai

12.30 Uhr: Spiel um Platz drei

15 Uhr: Finale