430 Millionen Euro will das Land Baden-Württemberg in den kommenden zehn Jahren ausgeben, um etwa 50 von rund 400 sanierungsbedürftigen Bahnhöfen und Haltepunkten barrierefrei auszubauen.

Das hat das Kabinett des Stuttgarter Landtags am Dienstag mit dem neuen Bahnhofsmodernisierungsprogramm BMP II beschlossen.

Metzingen und Reutlingen sind dabei

Von dem Programm sollen auch Bahnhöfe in der Region profitieren, etwa jener in Metzingen, teilt der Reutlinger Landtagsabgeordnete Thomas Poreski (Bündnis 90/Die Grünen) mit.

Gerade dort sei dies seit dem Wegfall des „Karrenübergangs“ (wir berichteten) seit etwa drei Jahren „dringend erforderlich“.

Die Bahnanlagen würden durch die Modernisierung „den aktuellen betrieblichen Anforderungen angepasst“ und damit werde zugleich „die Aufenthaltsqualität für die Fahrgäste spürbar erhöht“.

Zweitletzter von 22 Bahnhöfen der Kategorie 1a

Metzingen steht allerdings auf der Rangliste der modernisierungswürdigen Bahnhöfe mit mehr als 1000 Reisenden pro Tag – das Verkehrsministerium nennt diese „Modul 1a“ – auf Platz 21 von 22.

Reutlingen auf Rang 19

Der Reutlinger Hauptbahnhof schafft es in derselben Kategorie immerhin auf Rang 19 – hinter Eberbach und vor Aulendorf. Auf Rang eins rangiert der Tübinger Hauptbahnhof, auf zwei Plochingen und auf vier Ulm.

In der Kategorie der Haltepunkte mit weniger als 1000 Reisenden am Tag – alias „Modul 1b“ – stehen Reutlingen-Sondelfingen an 23. und Reutlingen West an 28. Stelle – von 29.