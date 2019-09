Die europäische Elite der Modellkunstflieger trifft sich ab Freitag, 20. September, wieder in St. Johann. In Upfingen finden dann drei Tage lang die Finalläufe der Europameisterschaften auf dem Flugplatz des Modellflugvereins St. Johann (MFV) statt. Dabei werden sich die internationalen Größen der Szene sprichwörtlich die Fernbedienungen in die Hand geben. Beim Abschlusswettbewerb des europäischen „Acro Cups“ (EAC) erwarten die Organisatoren rund 35 Starter aus dem In- und Ausland, die in verschiedenen Klassen gegeneinander antreten und über Upfingen verschiedenste Kunstflugfiguren in den Himmel malen.

Seit 2016 EM in Upfingen

Nachdem sich der Verein nach Anfrage des Deutschen Modellfliegerverbands (DMFV) bereit erklärte, nicht nur die Deutschen Meisterschaften, sondern 2016 erstmals auch den europäischen Wettkampf auszurichten, und es von allen Seiten positive Resonanzen für die Organisation des Wettkampfs hagelte, war die Albgemeinde auch 2018 Treffpunkt der Modellflieger. Upfingen scheint sich zu einem festen Austragungsort zu entwickeln. Der Dachverband jedenfalls ist froh, im nur 40 Mitglieder zählenden MFV einen ebenso umtriebigen wie zuverlässigen Partner an der Seite zu haben. „Wir sind stolz darauf überhaupt gefragt worden zu sein“, sagt der Vereinsvorsitzende Tobias Schreiber über die erneute Berücksichtigung und den damit verbundenen Imagegewinn des Vereins in der einschlägigen Szene. Und noch einen Vorteil erkennt Vorstandsmitglied Ingo Dröhner: „Die Ausrichtung der EM schweißt den Verein zusammen.“ Anfängliche Bedenken über die zu erwartende Belastung, wich großer Leidenschaft. Zwar stellt die Organisation für den vergleichsweise kleinen Verein noch immer ein Kraftakt dar, doch die Vorfreude auf die Meisterschaften vor der eigenen Haustüre überwiegt.

Finalläufe und Showprogramm

Während des dreitägigen Wettkampfs werden die Teilnehmer mit ihren fliegenden Boliden in verschiedenen Schwierigkeitsklassen gegeneinander antreten. Eine fünfköpfige Jury wacht über die Einhaltung der vorgegebenen Fluglinien. Am Sonntag indes folgt auf die Pflicht die Kür. Im Freestyle-Programm führen die Piloten eigens kreierte und mit Musik untermalte Flugshows vor. Dann wird auch Holger Langer wie schon am Samstag, 21. September, zum Mikrofon greifen und Erklärendes zu den gezeigten Kunstflügen beisteuern. In diesem Jahr erstmals zu sehen sein wird am Samstagabend, bei einbrechender Dämmerung, obendrein eine Nachtflugshow.

Mit 250 Sachen am Himmel

Während die beleuchteten Miniaturflugzeuge am Himmel mit bis zu 250 Stundenkilometer kreisen, können sich Besucher das eine oder andere Gläschen von der Bar genehmigen. Und auch sonst ist der etwas abgelegene Platz, außer am Freitag, bewirtet und lädt ein, den Größen der Szene über die Schultern zu schauen. Die jedenfalls kommen gerne nach Upfingen, berichtet Schreiber. Hier führen sie ihre Künste vor bis zu 800 Zuschauern auf dem Platz vor. So viel wie nirgends in Europa. Auch wenn der MFV selbst nur Thies Adolph ins Rennen schickt, darf sich der Verein also auch ein bisschen wie ein Europameister fühlen.

Das könnte dich auch interessieren: