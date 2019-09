Die Musik wummert laut aus den Boxen. Hinter aufgespannten Netzen und rot-weißem Absperrband verfolgen Besucher gebannt die taktgenaue Choreografie. Je dramatischer die Musik, desto komplizierter werden die Figuren am bewölkten Himmel. Präzision, rauchende Manöver zu lauter Musik und eine Nachtflugshow – all das hat am Wochenende knapp 800 Besucher auf das Gelände des Modellflugvereins (MFV) St. Johann gelockt. Beim Modellflugtag wurden bereits zum dritten Mal auch die Europameisterschaften im Modellkunstflug ausgetragen.

Looping, Rolle, Trudeln, Rückenflug knapp über dem Boden, Torquen mit viel Rauch: „Bravo“ ruft ein Mann im Publikum nach einer gelungenen Figur. Vor allem in der Klasse „Freestyle“ ist den Teilnehmern der Modellkunstflug-Europameisterschaft Applaus sicher. Die Spezialeffekte – viel Rauch – sorgen immer wieder für Staunen. Worauf es ankommt? „Es muss rauchen, es muss laut sein, es muss spektakulär sein und die Präzision darf nicht fehlen“, sagt Thies Adolph. Nicht zuletzt: Die Musik sollte dazupassen, so gut wie möglich.

Mehr Zuschauer als 2018

Adolph nimmt für den Modellflugverein St. Johann (MFV) in der Kategorie „Intermediate“ an den Finalläufen der Modellkunstflug-Europameisterschaft teil – ein Heimspiel also auf dem Gelände des MFV, der die EM bereits zum dritten Mal ausrichtet.

Insgesamt knapp 800 Besucher – mehr als im Vorjahr – haben zwischen vergangenem Freitag und Sonntag die Spitzenpiloten verfolgt, deren Leistungen von einer fünfköpfigen Jury bewertet wurden.

31 Piloten sind aus Europa, etwa Frankreich, Italien, Österreich und Tschechien, angereist, um sich zu messen. Knapp 20 Helfer sind tagelang im Einsatz, damit der Wettbewerb wie am Schnürchen läuft. Moderator Holger Langer unterhält das Publikum mit interessanten Infos zu Piloten, Technik und Modellflug und steckt mit seiner Begeisterung an: „Mir stockt der Atem“, verrät er nach einer Vorführung.

Nachtflugshow mit LED und Feuerwerk

Zum ersten Mal wird am Samstag außerdem eine Nachtflugshow gezeigt. Mit speziellen Fluggeräten, die durch LED beleuchtet und mit Feuerwerkskörpern ausgestattet sind. Das komme besonders gut bei den Besuchern an, berichtet der Vorsitzende des MFV, Tobias Schreiber. Er ist stolz darauf, dass sich auf dem Gelände so viele Besucher und Spitzenpiloten eingefunden haben – bei gutem Wetter und guten Windverhältnissen.

Präzise Tänze unter den Wolken

Die Anspannung des 23-jährigen Thies Adolph ist während des ganzen Wettkampfs groß. Er tritt in der Klasse „Intermediate“ gegen 17 weitere Piloten an. In der Spitzenklasse „Unlimited“ sind es 13 Kontrahenten. Die Teilnehmer fliegen jeweils ein bekanntes und ein unbekanntes Programm. Looping mit Rolle, Torkeln, Messerflug, gerissene Rollen – die Figuren müssen jeweils präzise gezeigt werden.

Das bekannte Programm konnten die Teilnehmer schon seit Winter trainieren, das unbekannte erfahren sie erst auf dem Flugplatz. „Das muss man so schnell wie möglich einstudieren“, sagt Adolph, der schon seit seinem sechsten Lebensjahr Modellflugzeuge steuert. Er ist der einzige im Verein, der an Wettbewerben teilnimmt. „Es braucht extrem viel Zeit, Training, passendes Equipment und man muss regelmäßig fliegen“, erklärt er.

Neunjähriger außer Konkurrenz

Außer Konkurrenz fliegt der neunjährige Felix aus Ertingen. Beim Showfliegen lässt er seinen Flieger zu „Unter den Wolken“ von Die Toten Hosen in die Lüfte steigen. Fliegen ist seit drei Jahren sein Hobby, Vorbild ist sein Vater Andreas Koch. Technik und Programmieren faszinieren ihn. Gern hätte der Junge am „Basic“-Programm mitgemacht, leider streikte einige Wochen zuvor der Motor. Vielleicht nächstes Jahr – dann wird die EM zum vierten Mal in St. Johann ausgetragen.

