Metzingen Mixed Music spielt erfolgreich auf

Metzingen / Mara Sander

Bei den Wertungsspielen der Blasmusiker aus dem Kreisverband Neckar-Alb in Walddorfhäslach können die jüngsten Teilnehmer den größten Erfolg feiern: Das Metzinger Nachwuchsorchester „Mixed Music“, das noch nicht einmal ein Jahr lang besteht, hat in seiner Altersstufe 90 von möglichen 100 Punkten erspielt.

Den Jugendlichen unter Leitung von Stadt- und Landesmusikdirektor Bruno Seitz fehlten dabei nur 0,1 Punkte zur Bewertung „mit herausragendem Erfolg teilgenommen“, wie sie das Jugendorchester in dessen Kategorie mit 91 Punkten erreichte.

„Mixed Music“ ist eine Kooperation von Musikverein aus Neuhausen (Hofbühlmusikanten), Musikschule und Stadtkapelle Metzingen, die auch offen für andere Teilnehmer ist und mehrere Möglichkeiten bietet, schon früh gemeinsam zu musizieren. Darum sind die Wertungsspiele besonders wichtig, um sowohl Auftrittserfahrung zu sammeln und dabei wertvolle Tipps für die Weiterentwicklung zu bekommen, als auch im Vergleich zu anderen Orchestern die eigenen Stärken und Schwächen zu hören.

Das gilt allerdings genauso für Stammkapellen. „Wertungsspiele sind die ideale Voraussetzung und Ergänzung zur Verbesserung der musikalischen Qualität der Mitgliedsvereine“, sagt der Kreisverbandsvorsitzende Helmut Vöhringer. Als aktiver Tubist im Musikverein Zainingen hat er schon mehrfach die Erfahrung gemacht, wie sich nach Wertungsspielen etwas verbessern kann, sowohl im Orchester als auch persönlich. Die Juroren bewerten nach zehn Kriterien von „Grundstimmung und Intonation“ über „Rhythmik und Zusammenspiel“ bis zu „Stückwahl im Verhältnis zur Besetzung und Spielfähigkeit des Orchesters“. Außerdem zählt der künstlerische Gesamteindruck.

Insgesamt geht es nicht um „Sieger“, sondern um den Leistungsstand und dessen Verbesserungen, wobei es manchmal vielleicht besser ist, in einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe eine hohe Punktzahl zu erreichen, als in der höheren unter großer Anspannung weniger gut abzuschneiden.

Von 14 Teilnehmern waren es dieses Mal nur zwei Erwachsenenkapellen, die sich der Jury stellten, mit dem Musikverein Ergenzingen nur eine aus dem Kreisverband Neckar-Alb. Das hat allerdings nicht viel zu bedeuten, denn vielfach nehmen die Kapellen an Wertungsspielen in Nachbarverbänden teil. So waren in Walddorfhäslach auch „auswärtige“ Vereine vertreten, etwa aus Ludwigsburg, Böblingen oder Göppingen. Den klingenden Abschluss der Wertungsspiele machte wie gewohnt das Verbandsjugendblasorchester, das Auswahlorchester des Kreisverbands, unter Leitung von Musikdirektor Arno Hermann. Ein „hervorragend“ hat nach Meinung vieler Teilnehmer auch der Gastgeber, der Musikverein Walddorfhäslach, für die perfekte Organisation und Bewirtung verdient.