Vereine Mitgliederzahl stabilisiert sich

Dettingen / Kirsten Oechsner

Der Sparkurs zeigt Wirkung, die finanzielle Situation hat sich ebenso stabilisiert wie die Mitgliederzahl: Der Tennisclub Dettingen blickt optimistisch in die neue Saison, den derzeit 338 Mitgliedern wird auf und rund um die Tennisplätze vieles geboten. Unter anderem hat sich eine After-Weihnachtsmarktparty etabliert, zum Saisonabschluss wurde ein Hobby-Aktiven-Turnier veranstaltet, der TC beteiligt sich unter anderem auch am Sportevent der Gemeinde und ist Veranstalter des renommierten Sport-Brodbeck-Cups.

Dennoch wird die insgesamt positive Bilanz etwas getrübt: Bereits im zweiten Jahr konnte kein Jugendleiter gefunden werden, die organisatorischen Vorarbeiten übernehmen Heike Fritz und Sigrid Müller. Auch sind immer weniger Eltern bereit, eine Mannschaftsführung zu übernehmen und das ist mit ein Grund, dass statt neun Kinder- und Jugendmannschaften wie in der vergangenen Saison dieses Jahr fünf gemeldet werden. Weitere Gründe für die Reduzierung: Immer öfters sagen die Nachwuchsspieler Termine kurzfristig ab, in der vergangenen Saison kam es aufgrund der Vielzahl an Teams deshalb durchaus zu Engpässen. Sportlich blickt der TC auf ein insgesamt zufriedenstellendes Jahr zurück, auch diese Saison hofft man auf erfolgreiche Spiele. Verantwortlich fürs Training ist der neue Trainer Benjamin Genähr, der auch die erste Herrenmannschaft spielerisch verstärken wird. Zahlreiche Mitglieder sind dem Tennisclub bereits seit vielen Jahren treu.

Groß war der Kreis der Geehrten bei der Hauptversammlung. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Helmut Biermann, Hansi Högl, Horst Kächele, Isolde und Manfred Schmid, Barbara Rinn, Demetrio di Santo und Sibylle Di Santo-Beutler ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehören Andreas Jüptner, Ernst Notz, Markus Müller, Herbert Scheu, Michael Jäger, Werner Müller, Sabine Schiller und Wolfgang Schmauder dem Verein an.

Für weitere zwei Jahre wurden Breitensportwartin Heike Fritz, die Finanzreferentinnen Ann-Kathrin und Jane Müller sowie die Beisitzer Erwin Müllerschön, Sigrid Müller und Elke Göhner wiedergewählt.

Vergangenes Jahr hatte der TC eine Aktion zur Mitgliederwerbung begonnen, die fortgeführt wird und am Sonntag, 29. April, startet: Im Rahmen des Bändele-Turniers zum Saisonauftakt, das um 14 Uhr beginnt und an dem Nicht-Mitglieder teilnehmen können, findet ein Schnuppertraining statt.