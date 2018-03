Metzingen Mit vier „B“ in die Zukunft

Mit vier „B“ in die Zukunft

Metzingen / Regine Lotterer

Noch zwei Monate, dann geht das Bürger- und Familienzentrum Pfleghof mit einem großen Fest offiziell in Betrieb. Die neue Leiterin hat ihren Dienst derweil bereits angetreten. Seit dem 1. März ist Christa Herter-Dank im Amt, auch für die Stelle der Hauswirtschafterin ist inzwischen jemand gefunden worden.

Für viele Metzinger dürfte die gelernte Erzieherin, Sozialpädagogin und systemische Beraterin Christa Herter-Dank keine Unbekannte sein, schließlich arbeitete sie lange Jahre für den Jugendmigrationsdienst. Diese unter dem Dach der Bruderhaus-Diakonie angesiedelte Einrichtung hat auch ein Büro in Metzingen. Über ihre dortige Tätigkeit kam Herter-Dank in Kontakt mit dem Bürger- und Familienzentrum und wirkte partiell dabei mit, ein Konzept für die Einrichtung zu entwickeln: „Die Idee, die hinter dem Projekt steht, fand ich von Anfang an toll“, sagt sie. „Das Konzept passt zu Metzingen.“ Aus diesem Grund habe sie schon längere Zeit mit der Stelle der Hausleiterin geliebäugelt und sich schließlich darauf beworben.

Noch ist ihr Büro im Metzinger Rathaus zu finden, in spätestens zwei Monaten bezieht sie aber ein Zimmer in der Pfleghofstraße 41. Ihr neuer Dienstsitz liegt im ältesten Gebäude der Sieben-Keltern-Stadt, erbaut worden ist es Mitte des 15. Jahrhunderts. 2012 erwarb die Völter-Stiftung das damals marode und kurz vor dem Abriss stehende Haus. Inzwischen ging das Gebäude über einen 99 Jahre gültigen Erbbauvertrag an die Stadt Metzingen.

Die Stadt hat sich dazu verpflichtet, das Gebäude zu sanieren und so umzugestalten, dass es der Bildung von Kindern und Jugendlichen dient. Die Einrichtung soll Familien, insbesondere aus bildungsferneren Schichten, unterstützen und ihnen dabei helfen, ihren Alltag zu bewältigen. Die Intention ist inzwischen auch in ein von verschiedensten Kooperationspartnern erarbeitetes Konzept gegossen worden. Es ruht auf den vier Säulen Bildung, Betreuung, Beratung und Begegnung, wie Christa Herter-Dank erklärt.

Zu den bereits bestehenden Kooperationspartnern sollen im Laufe der Zeit weitere Gruppen und Vereine stoßen, damit sich das Haus stetig weiterentwickeln kann. Bereits Bestehendes kann sich auf diese Weise harmonisch mit neuen und offenen Angeboten verknüpfen. Außerdem erhoffen sich die Beteiligten, dass das, was im Gebäude des Bürger- und Familienzentrums geschieht, in die Gesellschaft hineinwirkt und Kreise zieht: „Die Einrichtung“, sagt Herter-Dank, „soll von vielen genutzt werden.“

Es gibt noch Kapazitäten

Herzstück und erste Anlaufstelle des Familienzentrums bildet das Café im Erdgeschoss des historischen Gebäudes. Hier ist jeder willkommen, der in entspannter Atmosphäre etwas trinken möchte. Zugleich besteht die Möglichkeit, die Besucher unverbindlich über die Einrichtung zu informieren. Denkbar sei auch, Kuchen und einen günstigen Mittagstisch anzubieten, sagt Herter-Dank. Davon könnten unter anderem Schüler, Berufstätige oder Eltern mit kleinen Kindern profitieren.

Derzeit schaut Christa Herter-Dank alle paar Tage in der Pfleghofstraße vorbei, um sich über den Baufortschritt zu informieren. Obschon noch einige Arbeiten zu erledigen sind, ist sie zuversichtlich, dass zur Einweihung am Freitag, 18. Mai, (fast) alles fertig sein wird. Um 14 Uhr startet die Eröffnung mit einem offiziellen Festakt, danach sind die Besucher bis 20 Uhr eingeladen, das Gebäude zu besichtigen und sich mit dem Konzept vertraut zu machen.

Viele Räume im Gebäude sind multifunktional, wie Herter-Dank erklärt, damit sie von unterschiedlichen Gruppen genutzt werden können. Kapazitäten seien noch ausreichend vorhanden, Gruppen und Vereine, die beispielsweise einen Nachmittag lang präsent sein wollen, können ihr Interesse bei der Hausleiterin anmelden.

Sonnenschein zieht ein

Der erste Mieter zieht übrigens gerade ins Bürger- und Familienzentrum ein, die Kindergruppe Sonnenschein wechselt von der Schützen- in die Pfleghofstraße. Auch das Nähcafé wird das Haus der VHS verlassen und sich im neuen Familienzentrum niederlassen, ebenso wie die Initiative Kiwi (Kunst in der Werkstatt integrativ), die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Lädle sowie der Tagesmütterverein.