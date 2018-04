Metzingen Mit Saitenklängen durch die laue Frühlingsnacht

Metzingen / Von Kirsten Oechsner

In einer sommerlich-lauen April-Nacht tummelten sich laut Veranstalter rund 1500 Besucher in der Innenstadt. Doch überbordende Party-Stimmung herrschte in den elf Locations selten, eher solide Zuhör-Atmosphäre: Die meisten Besucher lehnten entspannt an ihren Stehtischen oder genossen die Musik lieber aus der Ferne – gemütlich in den Außenbereichen im Freien sitzend.

Klar: Getanzt wurde ab und zu, mitgeklatscht sowieso und mitgesungen erst recht. Bands und Solomusiker präsentierten Coversongs de luxe von „Oasis“ bis Elvis, von „Queen“ bis zu den „Toten Hosen“.

Da blieb es nicht aus, dass die Zuschauer beim Kneipen-Hopping den ein oder anderen Song gleich mehrfach hörten und sie sich doch nicht glichen – jeder Musiker, jede Gruppe sorgte bei vielfach gehörten Ohrwürmen für den individuellen Kick.

Zum Geheimtipp wurde am Samstag der sympathische Sänger Kim Loy in „La Bottega“, der zum aktiven Mitsingen aufforderte: „Dann fällt nicht so auf, dass ich nicht so textsicher bin“, gab er grinsend zu. Der junge Musiker Kim Loy sang sich alleine durch die Cover-Songs der vergangenen 40 Jahre, die etwas älteren „Jungs“ von „G-String“ waren da zu viert in einer klassischen Besetzung: Gitarre, Bass und Schlagzeug – auch sie unterhielten im „Mezzo“ das begeisterte Publikum bestens. Doch ausgelassene Stimmung herrschte nicht, eher konzentriertes Zuhören.

Das war erst recht in der Lobby des Hotels Kitz der Fall, wo Haras Fyre für Musik im Piano-Bar-Stil sorgte – für zahlreiche Besucher war’s bei einem Longdrink der Startpunkt für den Gang durch die Stadt. In Richtung „Mattini’s“ zum Beispiel, wo die beiden Jungs von „Backenfutter“ vor riesengroßem Publikum spielten.

Der Rathausplatz war gut gefüllt von Menschen, doch viele ohne Festival-Bändchen. „Das Wetter ist fast zu gut, da hören viele Leute einfach so zu“, stellte denn auch Honky-Tonk-Macher Ralf Hofmann fest. „Das muss man sportlich sehen.“

Insgesamt zeigte er sich jedoch zufrieden mit der Resonanz: „Das war unter dem Strich ein klasses Festival, und auch die Gastronomiepartner waren sehr zufrieden.“ Zumal sie in Sachen Musikstil ein Mitspracherecht hatten, sich aus einem Pool an Musikern und Bands die für sie passenden aussuchen konnten.

Im Fall des „Cupcake Store“ war es „Kojak“, die Band ragte aus dem Coverrock-Angebot mit Rap, Punk und Funk heraus. Kein Wunder, dass sich dort auch die eher jüngeren Zuschauer aufhielten und abrockten. Musik für die eher älteren Semester gab’s in der „Alten Apotheke“ mit den „Grooveties“, die keine feste Setliste haben: „Ihr dürft Euch Songs von Euren Lieblingsbands wünschen“, forderte der Sänger das Publikum auf.

Das ließen sich die Zuschauer nicht zweimal sagen, quasi für sich spielte dagegen „Harry’s Music“ in der Bäckerei Mayer – das Zuschauerinteresse war dort eher gering. Weit waren die Wege beim Honky Tonk, groß die Entfernungen – manchen Besuchern zu sehr: „Ich habe keine Lust mehr zu laufen“, monierte ein Gast und pendelte lieber zwischen Retro-Rock von „Noisepollution“ im „Achtender“ und perfektem Partymix von „Dance The Funky Chicken“ im Zelt auf dem Adler-Parkplatz hin und her. Ganz weit draußen – und daher eher vom Stammpublikum besucht – waren die Medienakademie mit Musik von DJ Thomas und der Club Thing, dort fand die Aftershowparty mit „Costa der Soul & and the Master Horns“ statt.

Auf dem Festival-Flyer hieß es; „In Spitzenzeiten kann es in einzelnen Locations zu einem vorübergehenden Einlass-Stopp kommen.“

Davon war das diesjährige Honky-Tonk-Festival weit entfernt, der Weg direkt zur Bühne und zu den Musikern war überall frei.

Doch denjenigen, die gekommen waren, hat’s Spaß gemacht – auch wenn die Party insgesamt nicht ganz so ausgelassen war.