Neuhausen Mit Pinsel, Glas und Silberbad

Neuhausen / Regine Lotterer

Knipsen kann jeder. Fotografieren dagegen ist eine Kunst. Und echtes Handwerk, wie Eva-Maria Linhart sagt. Wer die Neuhäuserin in ihrem Haus besucht, der kann sich nicht allein von der Wahrheit ihrer Worte überzeugen, sondern zugleich eine Zeitreise unternehmen. Linhart besitzt eine große Sammlung historischer Kameras, an der sich trefflich ablesen lässt, welch fulminante Entwicklung das Metier seit dem 19. Jahrhundert genommen hat.

Linhart stammt aus einer Fotografendynastie, Gründer war ihr Urgroßvater Joseph Heer, der 1832 geboren worden ist. Seine Kundschaft posierte in den ersten Jahren noch vor einem Scheunentor, dem Heer die passende Farbe für die Porträtaufnahmen verliehen hatte. Es war jene Zeit, da euphorische Pioniere mit Koffer und Kamera hinaus in die ländlichen Regionen Deutschlands zogen. In eine Hosentasche, so wie heute manche Digitalkamera, passte ihre Ausrüstung freilich nicht. In ihren Reisekoffern fanden sich Utensilien wie Staubpinsel, Filtrierpapier, Kollodium, Pyrogallussäurelösung, Silberbad, zwei kleine Gläser, ein Wassergefäß und anderes mehr. Damit richteten sie sich direkt vor Ort ihre mobile Dunkelkammer ein. Dazu wollten Stativ und Objektiv mitgeschleppt sein. Wer all diese Mühsal auf sich nahm, sagt Linhart, der musste ein wahrer Idealist sein.

Mit nach Hause brachten die Kamera-Artisten nicht zuletzt Aufnahmen von Landschaften und prägnanten Gebäuden einer Stadt oder einer Region. Das wiederum eröffnete den Daheimgebliebenen die Chance, die weitere Heimat kennen zu lernen und ihren Horizont zu erweitern, ohne das eigene Haus verlassen zu müssen. Gebäude zu fotografieren, hatte überdies einen enormen Vorteil: Sie bewegten sich nicht, die Aufnahmen wurden also mit Sicherheit scharf, wenn der Fotograf bestimmte Regeln einhielt und eine gewisse Erfahrung mitbrachte, sein Handwerk also gelernt hatte.

Anders sah es bei Porträts aus: Weil kein Mensch über eine längere Zeit vollkommen still sitzen kann, gab es Kopfhalter, die den Körper fixierten. Außerdem hatte jeder der Fotografen eine Taschenuhr, mit der er die Zeit stoppten konnte, die notwendig war, um das Bild korrekt zu belichten. Um verwackelte Fotos zu vermeiden, kam in dieser Zeit auch die heute reichlich makaber wirkende Tradition auf, Leichen abzubilden. Zum Ende des 19. Jahrhunderts sahen sich die österreichischen Behörden sogar zu einem Verbot gezwungen: Sie untersagten aus hygienischen Gründen, tote Kinder mit ins Atelier zu bringen. Obschon es bald in Mode kam, Fotografien von sich und seinen Liebsten zu besitzen, konnten oder wollten sich die wenigsten Deutschen einst eine Kamera leisten. Wenn also ein besonderes Ereignis anstand, gehörte der Gang ins Atelier ganz selbstverständlich zu einem Fest dazu. Der Mann oder die Frau hinter dem Objektiv entwickelte sich auf diese Weise nicht allein zum Chronisten der jeweiligen Familiengeschichte, sondern auch der Zeit, in der die Kunden lebten. Fotografen wussten in der Regel recht genau über das Bescheid, was im eigenen Ort vor sich ging. Diskretes Schweigen über das eine oder andere Geheimnis gehörte deshalb ganz selbstverständlich zum Berufsethos.

Als die Technik handlicher wurde, ergaben sich ganz neue Möglichkeiten für den Berufsstand: Josef Heer, der Vater von Eva-Maria Linhart, arbeitete unter anderem für die Lokalzeitung und für die Polizei. Die Ordnungshüter meldeten sich beispielsweise, wenn es galt, einen Unfall festzuhalten. Zu wichtigen Aufträgen mussten auch die Kinder mit. Schon allein aus diesem Grund legte der Vater wert drauf, dass alle ordentlich angezogen waren. Schließlich konnten sie ganz unvermittelt der Hautevolee des Ortes gegenüberstehen.