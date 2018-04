Bempflingen Mit Kino und Qi Gong: Neues Leben in alten Gemäuern

Mit Kino und Qi Gong: Neues Leben in alten Gemäuern

Bempflingen / Anja Weiß

Die Trostmühle hat eine jahrhundertelange, wechselvolle Geschichte hinter sich. Vor mehr als 700 Jahren wurde sie erstmals urkundlich erwähnt, das Anwesen gehörte sowohl einige Zeit dem Kloster Zwiefalten als auch zahlreichen Grafen, unter denen es verteilt wurde. Seit rund 150 Jahren ist es nun im Besitz der Familie Trost. Allerdings ist der Mahlbetrieb 2013 eingestellt worden, die „Gebrüder Trost“, Getreidemüller Günther und Sägemüller Reiner waren die letzten, die das Müllerhandwerk aktiv betrieben haben.

Seitdem hält Andrea Trost gemeinsam mit ihrem Onkel Günther den Mühlenladen am Leben, außerdem wollen sie die Gebäude mehr der Öffentlichkeit zugänglich machen und verstärkt Veranstaltungen anbieten. Denn immer wenn hier Events steigen, strömen die Leute in Massen und sind begeistert.

Kein Wunder: Liegt der Ort doch idyllisch direkt am Mühlbach, Wasserfall und klapperndes Wasserrad inklusive. Ob Qi Gong, Weihnachts- oder Ostermarkt, Konzerte, Familienfeiern oder Kinovorführungen: Vieles lässt sich hier anbieten. Und die Zeichen stehen gut, dass dies künftig öfter der Fall ist, wie Andrea Trost sagt: „Im Moment sieht es so aus, als ob zunächst eine „Tagnutzung“ genehmigt werden wird. Für nächtliche Veranstaltungen müssten zu viele bauliche Veränderungen vorgenommen werden, die nicht stemmbar sind, aber der Tagbetrieb wäre schon mal „eine Grundlage, auf der wir dann aufbauen können“, so Trost.

Die nächste Veranstaltung steht übrigens schon fest. Der Verein Kultur Kurios in Kleinbettlingen bittet am Wochenende zu den Filmtagen 2018 mit dem Film „Die Trostmühle“. Fast zwei Jahre hat der Bempflinger Kameramann und Filmemacher Markus Stecher das Leben der Müllersfamilie zwischen Mühle, Sägewerk und Wasserkraft mit seiner Kamera begleitet.

Der Film beleuchtet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Mühlenanwesens und dokumentiert die letzten Tage des aktiven Mühlenbetriebs mit seiner faszinierenden Mühlentechnik. Auch das Südwestfernsehen ist auf die Mühle in Bempflingen aufmerksam geworden. Der SWR schickt für zwei Tage ein Filmteam. Sie machen eine Doku über Mühlen im Südwesten. Außer der Bempflinger werden noch andere Mühlen vorgestellt. Dabei geht es auch darum, was die Besitzer aus ihren alten Betrieben machen, wenn diese stillgelegt worden sind. „Ich bin gespannt“, sagt Andrea Trost.

Info „Die Trostmühle“ wird am Samstag, 28., und Sonntag, 29. April, gezeigt. Filmstart ist am Samstag um 20 Uhr, bewirtet wird ab 18.30 Uhr, sonntags gibt es ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen, der Film startet um 17 Uhr. Kartenvorbestellung sind notwendig, im Mühlenladen oder unter Telefon (0 71 23) 3 16 71 oder info@trostmuehle.com.