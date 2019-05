An einem Wettbewerb teilnehmen und gleichzeitig etwas Nachhaltiges für die eigene Schule schaffen? Als Lehrer Markus Ferruzzi mit diesem Vorschlag auf seine Technikgruppe zuging, waren die Neuntklässler sofort Feuer und Flamme. Die Adolf Würth GmbH aus Künzelsau hatte unter dem Motto „Ihr seid der Hammer“ einen Wettbewerb für Schulen ausgeschrieben. Die Idee der Böhringer: Einen Spieltisch für die neue Mensa herstellen, die auch nachfolgenden Schülergenerationen noch zu einer Pause verhelfen wird.

Über Generationen hinweg

Projektlehrer Ferruzzi, selbst gelernter Schreiner, leitete die Schüler an, gab ihnen aber auch viele Freiräume und Aufgaben. Technische Zeichnungen wurden angefertigt, Kontakte zu örtlichen Handwerkern hergestellt und das Urheberrecht an den Spielfeldern geklärt. Erst dann ging es an die Arbeit, wobei die Schüler so viel wie möglich selbst erarbeiteten. „Einzig das Lackieren haben wir komplett den Profis überlassen“, sagt Ferruzzi. Ein Highlight war die Erstellung der Spielsteine: Nach Entwürfen der Schüler wurden diese per 3-D-Druckverfahren hergestellt.

Stimmen können abgegeben werden

Nach der Bewerbung erhielten die Böhringer 1000 Euro, um das Projekt zu finanzieren. „Nur weil uns viele Betriebe aus der Region unterstützt haben, hat es gereicht“, sagt Ferruzzi. Über die Sieger des Wettbewerbs entscheidet unter anderem ein Online-Voting. Dieses findet vom 24. Mai bis zum 3. Juni auf der Website www.ihrseidderhammer.de statt. Den Siegern winkt eine Parisfahrt.

