Neuhausen Mit einem echten Kaliber

Neuhausen / Regine Lotterer

Sepp Maier war der erste. Zur Fußball-WM 1974 stand er mit Reusch-Torwarthandschuhen zwischen den Pfosten. Eine ­Pioniertat. Heute zählt die Firma Reusch zu den Top-Labels auf dem Weltmarkt. Ausgangspunkt dieses fulminanten Siegeszugs war das beschauliche Neuhausen im Ermstal. Der Ort zählte einst zu den Hochburgen der Handschuhmacher-Kunst: Im Jahr 1965 waren beispielsweise 41 Prozent aller Beschäftigten aus der Gemeinde in einem Lederhandschuh-Betrieb tätig. Von diesen glorreichen Tagen sind heute vor allem Erinnerungen übrig geblieben. Und ein kleines Museum. Eingerichtet haben es Paul Weiblen und Hans Wurster vor sieben Jahren im Bindhof. Das historische Gebäude schien den beiden Handschuhexperten der ideale Ort, um an die einstige Handwerkskunst zu erinnern, die Wohlstand nach Neuhausen brachte. „Die Handschuhmacher haben gutes Geld verdient“, sagt Paul Weiblen. Er erlernte diesen ehrwürdigen Beruf in Metzingen, wie übrigens die meisten Neuhäuser. Sie nahmen das Wissen um die Kunst der Lederverarbeitung mit zurück in ihr Heimatdorf und eröffneten eigene Betriebe. Dort wiederum wurde auch die eine oder andere Ehe gestiftet, wie sich Paul Weiblen erinnert. Die Frauen an den Nähmaschinen und die Männer am Zuschneidetisch hatten in der Regel Sichtkontakt, so konnte dann der eine oder andere tiefere Blick gewechselt werden.

Allzu viel Zeit, um miteinander zu flirten, blieb freilich nicht: Häufig entstanden die Handschuhe im Akkord, schließlich waren die Auftragsbücher voll. „Wenn man rationell schafft, ist ein Paar Handschuhe nach 20 Minuten fertig.“

Die Fachausdrücke der Handschuhmacher-Zunft stammen übrigens allesamt aus dem Französischen, der Schwabe legte sich die Wörter dann so zurecht, dass es für ihn passte, wie Paul Weiblen lachend erzählt. Die Dominanz des Französischen ist selbstredend kein Zufall. Zwar gab es auch in deutschen Landen seit jeher Handschuhmacher. Die Meister arbeiteten indessen nicht unbedingt mit feinstem Leder, sondern fertigten vor allem alltagstaugliche Ware für die breite Masse. In Frankreich, dem Land des savoir vivre, nahm die Entwicklung einen anderen Lauf. Die dortigen Hugenotten verstanden sich auf die Kunst, aus Glacéleder feinste Handschuhe zu produzieren. Nach 1685 mussten sie ihr Heimatland jedoch verlassen, weil der katholische König Ludwig XIV. der Meinung war, Protestanten könnten nicht Teil der französischen Nation sein. Er hob deshalb das Toleranzedikt von Nantes auf und ließ die Hugenotten vertreiben.

Zahlreiche Glaubensflüchtlinge fanden anschließend eine neue Heimat in Deutschland, viele ließen sich im einstigen Preußen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt nieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen diese Handschuhmacher-Zentren dann plötzlich hinter dem Eisernen Vorhang, Exporte aus der DDR in den Westen gab es seinerzeit kaum. In diese Marktlücke konnten die Neuhäuser stoßen. Zumal sich bereits zahlreiche lederverarbeitende Betriebe im Ermstal etabliert hatten.

In die Karten spielte den Neuhäusern zudem die Mode jener Tage: Für die Frau von Welt gehörte es zum guten Ton, Handschuhe zum Kostüm oder zum Kleid zu tragen. Autofahrer streiften sich ebenfalls gerne edel aussehende Handschuhe über. Das geschah nicht alleine aus Eitelkeit, sondern auch aus praktischen Erwägungen. Mit einem Handschuh ließ sich das Lenkrad besser greifen, wie Paul Weiblen erklärt.

Einen höchst erfolgreichen Sonderweg schlug die heutige Weltfirma Reusch ein. Gegründet 1934, setzte sie seit den 1970er Jahren auf den wachsenden Markt für Sportprodukte. Skifahrer gehörten zu den ersten, die von der Erfindungsgabe der Neuhäuser profitierten. Ihre Handschuhe wurden mit Plastik verstärkt, das schützte die Finger beim Kontakt mit ­Slalomstangen. Die ersten Torwarthandschuhe der Welt entwickelte die Firma Reusch in enger Zusammenarbeit mit Sepp Maier, der auch als erster seiner Zunft mit den Produkten aus Neuhausen ausgerüstet worden ist.

Damit ein Handschuhmacher solch hervorragende Ware abliefern kann, braucht er zunächst einmal einen guten Rohstoff. Leder ist freilich selten makellos, weswegen es gilt, kleinere Fehler zu kaschieren. Dafür braucht es Erfahrung und ein gutes Auge, wie ein Exponat im Museum der Handschuhmacher beweist. Das Rentierleder hat viele kleine Löcher, die Fliegen hinterlassen haben, als sie ihre Eier unter die Haut des armen Rentiers legten. Dessen Körperwärme brütete die Eier aus, danach bahnten sich die Larven den Weg durch die Haut zurück ins Freie. Das dürfte für das Rentier keine allzu vergnügliche Prozedur gewesen sein, was den Handschuhmacher aber vermutlich weniger beschäftigte als die Frage, wie er mit dem löchrigen Material umgehen soll. Verbergen lassen sich Fehler beispielsweise im Daumenloch, erklärt Paul Weiblen, oder an den Nahtstellen der Finger.

Zum typischen Geräusch in einer Handschuhmacher-Fabrik gehörte übrigens das Rattern der Nähmaschinen. Mitunter sangen die Frauen auch während der Arbeit, die Auswahl des Liedgutes konnte dabei aber von Firma zu Firma variieren, wie sich Paul Weiblen erinnert.

Weil die Frauen wichtige Arbeitskräfte waren, brachte ihnen der Chef die Nähmaschine mitunter auch ins heimische Wohnzimmer. Auf diese Weise konnten sie ihre kleinen Kinder versorgen und gleichzeitig Handschuhe nähen. „Manchmal haben sie bis tief in die Nacht gerattert“, erinnert sich Paul Weiblen. „Die Neuhäuser sind eben fleißige­ Leute.“