Region Mit den Whatsapp-News der SWP auf dem aktuellsten Stand

Wenn Sie über das lokale Geschehen in der region Neckar-Alb informiert sein wollen, dann ist der WhatsApp-News-Kanal der SÜDWEST PRESSE genau das Richtige für Sie!



Was bietet der WhatsApp-Kanal der SÜDWEST PRESSE?

Wo hat es gekracht? Wo stehen Sie im Stau? Gibt es einen lokalpolitischen Skandal oder wie das wichtige Handball-Spiel ausgegangen? Mit dem WhatsApp-Kanal der SÜDWEST PRESSE bekommen Sie die wichtigsten und aktuellsten Nachrichten aus der Region schnell und bequem auf Ihr Smartphone.



Was kostet der Dienst?

Der WhatsApp-Kanal der SÜDWEST PRESSE ist kostenlos. Lediglich die normalen Kosten des Mobilfunkanbieters und für die App fallen an. Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von swp.de.

So melden Sie sich an:

1. Legen Sie für unsere Rufnummer +49 157 92360977 einen Kontakt an.

2. Senden Sie an diesen Kontakt eine Nachricht mit "Start" per WhatsApp. Fertig!