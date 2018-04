Metzingen Mit den Tussies Taktik, Technik und Teamfähigkeit trainieren

Metzingen / Julia Hödl

In der Öschhalle, dem Trainingsort und Spielzentrum der Metzinger Profihandballerinnen, haben sich drei Tage lang 82 Kinder getummelt, um Handball zu spielen. Das Ostercamp war wie jedes Mal ausgebucht, ein Selbstläufer mit großer Nachfrage. Für viele der Kinder ist es ein Traum, mit ihren Handball-Idolen in Kontakt zu kommen. Das Camp macht diesen Traum zur Wirklichkeit. Auch Anfänger sind mit dabei, um in die Handballwelt reinzuschnuppern. Seit langer Zeit findet es drei Mal im Jahr statt.

Mit dem Ansatz, dass die Ferien dafür genutzt werden können, nach langem Schulbankdrücken wieder aktiv zu werden und sich auszupowern, hat Edina Rott, Co-Trainerin der ersten Mannschaft und Leiterin der Jugendabteilung, das Handballcamp der TuS Metzingen ins Leben gerufen. Zusammen mit fünf bis sechs der Profispielerinnen und dem Haupttrainer, René Hamann-Boeriths, trainiert sie die aufgeweckten Mädchen und Jungen.

Handball ist mit Sicherheit kein leichtes Spiel im Gegensatz zu der Aufgabe, die Motivation der Kinder zu entfachen. Viel Energie und Lernbereitschaft bringen sie mit und lassen keine Gelegenheit aus, um wertvolle Tipps aus erster Hand zu bekommen. Der Spaß und die Freude, die sie dabei haben, ist ihnen ins Gesicht geschrieben und auch nicht zu überhören.

Damit es bei der Schar von Kindern nicht zu unübersichtlich wird, sind die Kinder in kleinere Gruppen auf zwei Hallen verteilt. In einer Halle liegt der Fokus auf der Technik, also auf Würfen und Täuschungen, sowie der Koordination und der Kräftigung. In der zweiten Halle üben die Schützlinge anhand von verschiedenen Ballspielen den Umgang mit dem Ball und trainieren ihre Ausdauer. Nach einer Weile tauschen die Gruppen die Hallen, sodass alle beide Stationen durchlaufen und Abwechslung ins Spiel kommt.

Anstrengend ist solch ein Sporttag, der von 9 bis 16 Uhr dauert, allemal. Deshalb kräftigen sich die jungen Handballer mit einem leckeren Mittagessen, um mit neuer Energie am Ball bleiben zu können.