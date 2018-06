Metzingen Mit Buttons und Bonbons: Förderverein kämpft fürs Luna

Metzingen / Regine Lotterer

Der Duft von frischem Popkorn umweht die Samstagmorgenroutine im Metzinger Stadtzentrum. Er zieht von der Marktkelter her über den Platz und steigt den Einkäufern in die Nase. Angeboten wird der Snack vom Förderverein Kino und Kultur. Dessen Mitglieder sind auf den Wochenmarkt gekommen, um für den Erhalt einer Metzinger Institution zu werben. Dem Luna droht die Schließung, weil Ende 2019 der Mietvertrag mit der Volksbank, der das Gebäude gehört, in dem das Kino beheimatet ist, ausläuft. Wie es danach weitergeht, ist offen. Vermutlich muss das Luna nicht sofort ausziehen, der Spielbetrieb dürfte wohl zunächst weiterlaufen, allein, einen langfristigen Vertrag will das Geldinstitut derzeit nicht mehr unterschreiben. Die Bank betont, sie benötige den Platz, um sich weiterzuentwickeln. Unter anderem sind nach der Fusion der Volksbank Metzingen-Bad Urach mit der VR-Bank Alb zahlreiche neue Mitarbeiter in die Firmenzentrale ins Ermstal gezogen. Dort wird es also eng.

Für diese Situation hat der Förderverein durchaus Verständnis, sagt dessen Vorsitzende, Stefanie Spingler. Die Aktion auf dem Wochenmarkt sei deshalb auch nicht gegen die Bank gerichtet, betont sie. Vielmehr wollen die Mitglieder ein Zeichen setzen, damit sich beide Seiten gemeinsam auf die Suche nach einer Lösung begeben. Der Verein denkt etwa daran, das Kino in einen neuen Volksbankkomplex zu integrieren. „Wir hoffen hier auf kreative Architekten.“ Würde die Bank das Kino erhalten, trüge das sicherlich dazu bei, ihr Prestige in der Region zu steigern, glaubt Stefanie Spingler. Und die Cineasten in Metzingen und der Region könnten aufatmen, weil eine Spielstätte erhalten bliebe, die in weitem Umkreis ihresgleichen sucht.

Die Aktion am Samstag auf dem Wochenmarkt kam bei den Kinofans bestens an. Knapp 300 Unterschriften konnte der Förderverein am Ende mitnehmen. „Wir haben wahnsinnig viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt die Fördervereinsvorsitzende. Viele Metzinger seien gezielt gekommen, um fürs Kino zu unterschreiben. Wer sich noch auf einer Liste eintragen möchte, kann im Luna vorbeischauen. Dort darf er sich dann mit eigenen Augen davon überzeugen, was die Fans so sehr an diesem Lichtspielhaus begeistert. Gebaut worden ist es in den 1950er Jahren, das Interieur erinnert immer noch an diese große Zeit der Kinokultur. Die Technik, die dahinter steckt, ist allerdings modern. Der Stadtjugendring Bad Urach als Betreiber des Lunas hat inzwischen etwa 130 000 Euro in die Digitalisierung gesteckt. Seit 2004 zeichnet der Verein aus der Kurstadt auch für das Kino in der Kelternstadt verantwortlich, das Betreiberkonzept ist längst auf beide Spielstätten ausgerichtet.

Ob die Uracher ihr Forum 22 ohne den Rückenwind aus Metzingen problemlos betreiben können, ist eine Frage, die nicht allein den Stadtjugendring, sondern auch die Mitglieder des Metzinger Fördervereins Kino und Kultur umtreibt. Zumal das Luna gut ausgelastet ist. Gerade die etwas ältere Generation zähle zu den treuen Stammkunden, erzählen die Fördervereinsmitglieder. Zum einen locke sie das Programm, das sich nicht allein am Kommerz orientiere, sondern auch so genannte Arthousefilme zeige. Zum anderen scheuen nicht wenige den abendlichen Weg nach Reutlingen. Überdies fühlen sie sich im heimischen Luna bestens aufgehoben.

Unterstützt wird die Arbeit des Metzinger Kinos nicht zuletzt von der Stadt. 15 000 Euro schießt sie pro Jahr für den Betrieb zu. Übrigens leistet auch die Volksbank einen Beitrag, bislang gingen jährlich 25 000 Euro an den Stadtjugendring. Unterstützung bei der Suche nach einem alternativen Standort haben sowohl die Stadt als auch die Volksbank signalisiert. Allein, die Auswahl in Metzingen ist begrenzt.