Metzingne/Reutlingen Mit „Durchschaut“ abgesahnt

Metzingen/Reutlingen / Mara Sander

Auch die inzwischen siebte Reutlinger Designermesse „No1“ der Absolventen des dreijährigen Berufskollegs „Mode&Design“ der Modeschule Metzingen machte wieder deutlich, auf welch hohem Qualitätsniveau die Ausbildung erfolgt.

16 angehende Modedesignerinnen zeigten am Donnerstagabend ihre eigenen Kollektionen im Audi Zentrum Reutlingen und machten damit außerdem bewusst, dass Modedesign sich nicht nur auf Kleidung beschränkt, denn Designer werden auch für andere Branchen wie in der Autoindustrie gesucht.

An der Metzinger Modeschule dürfen die Nachwuchsdesigner ihr eigenes Kollektionsthema wählen statt eines gemeinsamen, vorgegebenen, das nur jeder anders umsetzt. Wie gut sie damit ihren eigenen Stil entfalten können, war auf dem Laufsteg und an den Messeständen zu sehen und wurde von einer hochkarätigen Fachjury bewertet.

Die entschied sich für die Kollektion „Durchschaut“ von Valerie Anna Kemter als die „No1“ an diesem Abend. „Mega geile Mappe, spannungsreicher Mix aus Materialien und Form, einfach eine transparente Story, die die Jury begeisterte“, so die Begründung der Jurybewertung. Beurteilt wurde nämlich nicht nur die Präsentation eines Outfits auf dem Laufsteg, sondern auch die Präsentation am Messestand mit weiteren Kollektionsteilen und der Ideenmappe, die bereits am Ende des zweiten Ausbildungsjahres angefertigt wird. Außerdem müssen die Modedesignerinnen ein eigenes Material und ihr individuelles Logo entwerfen und einen Text dazu gestalten.

Elena Sofie Bertram erhielt mit ihrer Kollektion „b-r-e-a-k-i-n-g bonds“, die auf Gedanken über den Mauerbau in Berlin 1961 entwickelt wurde, den zweiten Preis. Jana Vanessa Höchele bekam für die Umsetzung ihrer Ideen unter dem Motto „On the Road“ den dritten Preis.

Allerdings bedeuten die Preise keinerlei Abwertung für die anderen Kollektionen, für die „Reality to wear“, also tragbare Mode, eine der Leitlinien ist. Im Gegenteil, denn jede Designerin soll ja explizit ihren eigenen Stil deutlich erkennbar machen, sich abheben vom Wettbewerb. Wer keinen Preis gewonnen hat, kann genauso gut ein Berufsangebot erhalten oder ein Studium anschließen wie die drei am höchsten Bewerteten.

Für Schüler im ersten Lehrjahr der Berufsfachschule für Friseure Tübingen war die Designermesse eine gute Übung, denn unter Anleitung der Fachlehrerin Bettina Schäfer setzten sie die Frisurenideen der Designerinnen zu ihren Modellen um und trugen damit auch zum Erfolg bei.

„Wir lernen alles, was wichtig ist, können unseren eigenen Stil und unsere Denkweise widerspiegeln und selbstständig arbeiten“, ist ein Lob der Designerinnen für die Modeschule Metzingen und ihre anspruchsvolle Ausbildung.