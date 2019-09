Drei Kunstrasenplätze gibt es in Metzingen, einer ist im Otto-Dipper-Stadion zu finden, einer im Neugreuth und einer in Glems. Das Füllmaterial besteht aus Sand und Kunststoffgranulat. Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts sind Sportplätze die drittgrößte Quelle für Mikroplastik. Deshalb steht auch ein Verbot im Raum. Die Stadt Metzingen will nun schnell auf das Problem reagieren, erklärte Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler am Donnerstag im Gemeinderat. Er reagierte auf eine Anfrage von FDP-Stadtrat Bernhard Mohr. Für rund 85 000 Euro soll das Granulat auf allen drei Kunstrasenplätzen entfernt werden. Was als Ersatz verwendet wird, will die Stadt auch in Absprache mit den Vereinen klären.

