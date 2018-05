Römerstein Millionen fließen in die Infrastruktur

Römerstein / Alexander Thomys

Die Infrastruktur des Zweckverbandes Wasserversorgung Vordere Albgruppe ist in die Jahre gekommen. Und obwohl schon vieles modernisiert wurde, steht der interkommunale Zweckverband vor großen Herausforderungen. Über das, was bereits geschafft wurde, und die künftigen Projekte, informierte nun das Planungsbüro „Fritz Planung“ aus Bad Urach. Dr. Eduard Laiber und Andreas Besch waren hierzu nach Böhringen gekommen.

Bereits seit 2015 ist das neue Pumpwerk Enge in Betrieb, welches das alte, denkmalgeschützte Pumpwerk im Seeburger Tal ersetzt hat. Dieses war von 1953 an in Betrieb. Der Zweckverband versorgt mit seinem Pumpwerk im Landkreis Reutlingen die Gemeinden Römerstein, Grabenstetten, die Reste von Gruorn auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz sowie die Bad Uracher Stadtteile Hengen und Wittlingen. Außerdem die Gemeinde Erkenbrechtsweiler im Landkreis Esslingen. Das Leitungsnetz ist rund 35 Kilometer lang und versorgt knapp 9700 Menschen mit frischem Wasser.

Derzeit laufen die Bauarbeiten am Hochbehälter in Zainingen. „Seit Dienstag ist dieser an die Wasserversorgung angeschlossen“, berichtete Projektleiter Andreas Besch dem Gremium. Die zwei Wasserkammern können jeweils 500 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Der alte Hochbehälter ist ebenfalls noch in Betrieb, versorgt derzeit aber nur noch das Sportheim und soll bald komplett außer Dienst genommen werden. Mitte Juni sollen dann die Arbeiten an der Außenfassade des neuen Hochbehälters beendet sein, von dem letztlich nur das Betriebsgebäude zu sehen sein wird, während die Wasserkammern begrünt werden. Ende Juli diesen Jahres rechnet Besch mit der Fertigstellung der Gesamtanlage. Der alte Hochbehälter hatte zwar das gleiche Fassungsvermögen, stammte aber aus dem Jahr 1920 – ein Neubau war unumgänglich. 1,5 Millionen Euro wurden hierzu investiert. „Momentan sieht es danach aus, dass wir im Kostenrahmen bleiben“, erklärte Besch auf Rückfrage von Gemeinderat Albrecht Müller. Zainingens Ortsvorsteher Markus Class mahnte in diesem Zusammenhang eine Druckerhöhung im Zaininger Netz an. „Die Beschwerden häufen sich mit jedem Neubau im Ort“, erklärte Class. Bürgermeister Matthias Winter versprach Abhilfe: Im neuen Hochbehälter sei Raum für eine Druckerhöhungsanlage, derzeit würden hierzu verschiedene Varianten geprüft. Winter: „Wir sind dran.“

Weiter in die Zukunft blickte Dr. Eduard Laiber. Zunächst nannte der Experte die Eckdaten, mit welchen das Planungsbüro für das Jahr 2030 rechnet. „Wir gehen bis dahin von 10 000 Einwohnern im Verbandsgebiet aus. Bei einem Wasserverlust von fünf Prozent würden pro Jahr rund 521 000 Kubikmeter Wasser benötigt.“ Der Forstbrunnen sei dazu ausreichend, auch wenn sich rechnerisch ein Defizit von 0,6 Litern pro Sekunde errechnen lässt. „Dieser theoretische Fehlbedarf ist als unkritisch zu beachten“, sagte Dr. Laiber.

Kritisch ist dagegen die bestehende Druckleitung, die Frischwasser über das Biosphärengebiet zum Hochbehälter Zainingen leitet. „Die Zugänglichkeit ist extrem schlecht, der Wasserverlust hoch“, bilanzierte Dr. Laiber. Daher wollen die Planer künftig auf diese Leitung verzichten. Stattdessen soll eine neue Verbundsleitung von Hengen nach Zainingen verlegt werden. Drei Varianten werden derzeit geprüft: Sie führen direkt oder nah an der Bundesstraße entlang, oder weiter südlich unter Feld- und Graswegen. „Mit den Eigentümern der Privatgrundstücke sind wir derzeit im Gespräch, dann kennen wir die wirtschaftlichste Variante in einigen Wochen“, kündigte Laiber an. In einem ersten Bauabschnitt soll dann die Leitung von Hengen aus bis zum Hochbehälter nach Böhringen gelegt werden, ehe später Zainingen angeschlossen wird. „Wir rechnen mit einer Realisierung des Gesamtprojektes bis 2020“, erklärte Laiber. Den Kostenrahmen schätzt das Planungsbüro auf rund 2,3 Millionen Euro, hinzu kommt noch der Neubau des Hochbehälters Hengen, sodass in den kommenden Jahren insgesamt 4,3 Millionen Euro investiert werden müssten, um die Wasserversorgung zukunftsfähig zu machen.

Zahlen, die im Römersteiner Gemeinderat auf wenig Begeisterung stießen. „Was soll der Wasserpreis denn künftig kosten?“, fragte etwa Karl-Heinz Götz. „Es wird sicher so sein, dass sich das auf den Preis auswirkt“, gab Bürgermeister Matthias Winter zu. Allerdings erklärte der Römersteiner Schultes, dass das Regierungspräsidium eine Förderbeteiligung in Höhe von 25 Prozent in Aussicht gestellt hat. Die Verschuldung des Verbandes liegt aktuell bei 3,3 Millionen Euro, informierte Kämmerer Sascha Enßlin. „Das ist völlig am Gemeinderat vorbei gegangen“, ärgerte sich Götz. Winter verteidigte die Investitionen: „Dafür haben wir eine sichere, qualitativ hochwertige Wasserversorgung.“ Die Infrastruktur sei teilweise 100 Jahre alt, „irgendwann muss man eben etwas erneuern.“