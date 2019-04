Mit anonymen Zuschriften hat St. Johanns Bürgermeister Florian Bauer regelmäßig zu tun. Vermutlich aus der immer gleichen Quelle erreichen ihn Dienstaufsichtsbeschwerden, die bislang immer ins Leere liefen. Nun hat Bauer erneut Post bekommen. Dieses Mal treffen die Anschuldigungen auch „einige Ortsvorsteher“ und Gemeinderätin Silke Armbruster. Sie, so wird ihr unterstellt, lebe nicht mehr in St. Johann und deshalb seien einige Entscheidungen des Rats anfechtbar. Als „Frechtheit“ betitelte die Angesprochene die Unterstellungen, vor allem aber die Art und Weise, sie in Umlauf zu bringen. Mit Empörung quittierte auch Upfingens Ortsvorsteher Helmut Schepper die feige Art und Weise. In einer E-Mail an Bauer bezog er Position, forderte von ihm aber gleichzeitig, sich „klar, deutlich und unmissverständlich“ vor die Ortsvorsteher zu stellen. Er vermisst zudem ein Bekenntnis zur Ortschaftsverfassung. In einer öffentlich verlesenen Erklärung stellte Bauer indes klar, dass er niemals gegen den Willen eines Ortsteils die Ortschaftsverfassung abschaffen werde. In der angestoßenen Bürgerbeteiligung sei es um eine Überprüfung der Strukturen gegangen – auf Wunsch der St. Johanner selbst. Die Ortsvorsteher leisteten wertvolle Beiträge für ein gutes Zusammenleben, unterstrich er. Sein Ziel sei es, konstruktiv und respektvoll mit ihnen zusammenzuarbeiten. Den Rückhalt, den manch Ortsvorsteher nun einfordere, wünsche er sich allerdings auch für seine Person, gab er zu Bedenken.