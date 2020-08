Mit bewegenden Worten teilt die Inhaberin des Metzinger „Schönbein’s – Gastronomie am Rathaus“ ihren Verlust auf Facebook: „Mit tiefer Trauer“ berichtet Victoria Zolotukhina dort am Samstag vom Tod ihres Mannes Hans-Jürgen Heimburger. „Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben.“

Einen Tag zuvor, am Freitag, 14. August, ist der 58-Jährige nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Er habe nicht viel Aufhebens um seine Person machen wollen, berichtet sie. „Aber am Freitag, 28. August, laden wir nach der Trauerfeier im Familienkreis in unserer Heimatstadt Nürtingen von 14 Uhr an alle, die ihn gekannt haben, ins ,Schönbein’s’. Entsprechend der Corona-Regeln allerdings mit Mund-Nasen-Schutz.“

Ansonsten sei das Lokal an jenem Wochenende geschlossen. Abgesehen davon will sie vom morgigen Mittwoch an wieder wie gewohnt die Gäste bekochen. „Es geht alles weiter wie gewohnt.“

Schwerer Krankheit erlegen

Hans-Jürgen Heimburger war am 3. Juli 1962 in Essen geboren worden. Zur Heimat geworden ist ihm Nürtingen, auch wenn der gelernte Hotelfachmann 30 Jahre im Ausland gelebt hat. Erst als er dort die begeisterte Köchin Vika kennengelernt hatte, zog das Paar 2013 zurück in die Region, eröffnete zunächst eine Crêperie in Beuren, dann ein Eiscafé in Nürtingen und im Januar 2016 schließlich habe Hans-Jürgen Heimburger ihr das „Schönbein’s“ geschenkt, berichtet sie. Sie managte dort die Küche, er kümmerte sich um die Gäste – bis zum 30. August 2018, als er die „furchtbare Diagnose“ bekam: Leukämie. Auch wenn die Ärzte sehr gekämpft hätten, hat er den Kampf gegen den Krebs verloren.

Hans-Jürgen Heimburger hinterlässt eine Tochter, Nilay, mit ihrem Mann Önder und dem Enkel Leon sowie seine Witwe Victoria und deren Sohn Danil.