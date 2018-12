Metzingen Metzinger tanzt auf Pro Sieben

Metzingen / Nicole Wieden

Wer Sebastian Petrascu einmal tanzen sieht – völlig gleich ob nun auf der Bühne der Staatsoper, auf dem Bildschirm oder wenn er gerade in den Räumen der TuS-Metzingen den Nachwuchs trainiert –, der würde wohl nie auf den Gedanken kommen, dass der 36-Jährige selbst niemals professionellen Tanzunterricht erhalten hat. Eigentlich ist der gebürtige Rumäne studierter Architekt. Seine große Leidenschaft aber gilt dem Tanz.

Derzeit ist Petrascus Können im deutschen Fernsehen zu sehen: In der vergangenen Woche startete Pro Sieben mit der Ausstrahlung von „Masters of Dance“. Für die fünfteilige Show am Donnerstagabend hat er sich im Sommer mit einem Bewerbungsvideo qualifiziert.

Sender setzt auf Profis

Die teilnehmenden Tänzer treten in der Sendung mit eigenen Choreografien paarweise auf zwei Bühnen gegeneinander an. Während Petrascu Hip Hop und Breakdance zeigen wird, sind von der Konkurrenz beispielsweise Ballett oder lateinamerikanische Tänze zu sehen. Es gilt innerhalb weniger Sekunden mindestens einen der vier Juroren zu überzeugen und in dessen Company einzuziehen. Die Jury setzt sich aus der Choreografin Nikeata Thompson, dem You-Tuber Julien Bam, dem Kopf der Berliner Tanzgruppe „Flying Steps“ Vartan Bassil sowie dem Tanztrainer Dirk Heidemann zusammen. Wurden die Teilnehmer den Tanztruppen zugewiesen, treten diese im Duell gegeneinander an.

Erstmals lanciert wurde das Format vor zehn Jahren auf dem US-amerikanischen Sender TLC, wobei die Show nur von mäßigem Erfolg gekrönt war. Auch in Deutschland konnten sich bisher nur wenige Tanzshows etablieren. In der Hoffnung, das Publikum mittels professioneller Teilnehmer beeindrucken zu können, erwarb Pro Sieben dennoch die Rechte und startete im September mit den Aufzeichnungen.

Mit Petrascu setzt der Sender ein zweites Mal auf den Metzinger. 2013 erreichte er in der Show „Got to Dance“ das Halbfinale. „Dieses Mal habe ich nach einem Spot im Fernsehen spontan entschieden, mitzumachen“, so der Tänzer. Die Teilnahme ist für ihn der erste große Auftritt nach dem Tod seiner Freundin und seiner Mutter. Zwei Jahre ließ er sein Talent ruhen, bis es ihn schließlich doch wieder auf die Bühne zog.

Ihr hat er sich immerhin seit dem Alter von elf Jahren verschrieben, als er im Kinderzimmer seine ersten Schritte wagte: „Damals habe ich im Fernsehen und auf dem Schulhof Hip Hop und Breakdance entdeckt“, erinnert er sich an seine Anfänge.

In den neunzigern war er mindestens zwei Mal die Woche in den Jugendhäusern und vor dem Rathaus in Reutlingen anzutreffen, wo er auf einem ausgelegten PVC-Boden mit anderen Jugendlichen an seinen Fähigkeiten arbeitete.

Vom Kinderzimmer zur Oper

Mittlerweile gehören auch House, Capoiera und Experimental zu seinem Repertoire; seine Methode beruht nach wie vor auf „learning by doing“. Um einfach darauf lostanzen zu können, übt Petrascu bis zu sieben Stunden am Tag. Nicht nur auf der Mattscheibe hat der Autodidakt sein Talent unter Beweis gestellt.

In der Produktion „Gegen die Wand“ war er 2010 in der Oper Stuttgart zu sehen, im Jahr darauf direkt nebenan auf der Bühne des Staatstheaters, als Hasko Weber Christian Andersens Schneekönigin neu inszenierte.

Zwei Mal wurde er darüber hinaus mit seiner Company „Style Crux“ deutscher Meister im „Battle of the Year“. Die Veranstaltung ist der größte, internationale Wettbewerb im Breakdance.

Für die Aufnahmen von „Masters of Dance“ ist der Tanzlehrer der TuS Metzingen nach Köln und Berlin gereist. Nachdem die Produktion der Sendung bereits abgeschlossen wurde, ist der Metzinger wieder zu Hause. Wie er sich geschlagen hat, können die Zuschauer donnerstags um 20.15 Uhr nachverfolgen. Auf der Homepage des Senders sind vorab außerdem Videos zu sehen.

Ob er trotz seiner großen Erfahrung nervös gewesen ist? „Ich bin immer nervös“, antwortet er prompt. „Das ist das Schöne daran.“