Barrierefrei am Metzinger Bahnhof ankommen und abfahren: Das soll neben den bereits geplanten Maßnahmen für den Mittelbahnsteig künftig auch für das Gleis 1 am Bahnhofsgebäude gelten.

Zustimmung zum vollständigen barrierefreien Ausbau des Bahnhofs

Michael Donth, CDU-Wahlkreisabgeordneter und Bahnexperte im Verkehrsausschuss des Bundestags, freut sich, dass Bahn und Bund nun ihre Zustimmung zum vollständigen barrierefreien Ausbau des Bahnhofs, auch an Gleis 1, gegeben haben: „Dieses positive Ergebnis des intensiven Austausches mit allen Akteuren freut mich außerordentlich. Gerade auch in Anbetracht der langen Wartezeit bis zur Fertigstellung der umfangreichen Maßnahmen für die Barrierefreiheit haben die Metzinger und die zahlreichen Besucher der Stadt die Komplettlösung verdient.“

Endlich barrierefrei

Diese Komplettlösung zur vollständigen Barrierefreiheit bedeutet konkret, dass nun auch der Hausbahnsteig am Gleis 1 auf 76 Zentimeter angehoben wird. Bislang berichten immer wieder Passagiere, dass sie beinahe aus dem Zug herausfallen, wenn sie von Stuttgart kommend in Metzingen aussteigen. Außerdem erhält der Bahnsteig 1 ein Blindenleitsystem sowie eine barrierefreie Anpassung von Wegen und Treppen.

Zu den bisher veranschlagten etwa 5,6 Millionen Euro für die Barrierefreiheit an den Gleisen 2 bis 4 werden für die vollständige Barrierefreiheit weitere rund drei Millionen Euro benötigt. „Insgesamt investieren alle Beteiligten nun etwa 8,6 Millionen Euro in die vollständige Barrierefreiheit in Metzingen. Rollstuhlfahrer, mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, aber auch Familien mit Kinderwagen oder Reisende mit großen Koffernwerden hiervon enorm profitieren.“, so der Abgeordnete im Hinblick auf die Erweiterung des Bauvorhabens.

Erneuerung der Beleuchtung

Ebenfalls enthalten: Blindenleitstreifen für den bereits 76 Zentimeter hohen Mittelbahnsteig an den Gleisen 2 und 3, sowie die Erneuerung der Beleuchtung. „Das ist eine deutliche Verbesserung der Sicherheit, für Sehbehinderte, aber auch für alle anderen.“, berichtet Donth.

Gemeinderat ist am Zug

Beschließen muss nun allerdings noch der Gemeinderat der Stadt, die vereinbarungsgemäß etwa 20 Prozent der zusätzlich benötigten drei Millionen Euro (zirka 600 000 Euro) tragen muss. Das sehen die Regularien des Bahnhofssanierungsprogramms vor, das das Land und die Bahn miteinander vereinbart haben. Michael Donth: „Ich sehe, dass das auch für Metzingen ein sehr hoher Betrag ist. Gerade deshalb bin ich der Stadt dankbar, dass sie signalisiert hat, sich an den Umbaukosten von 8,6 Millionen Euro zu beteiligen, die überwiegend Bahn und Bund aufbringen, damit das Projekt schnell kommen kann. Wenn der Gemeinderat im April dem zustimmt, stellen wir so alle gemeinsam die Weichen für einen vollständig barrierefreien Bahnhof Metzingen. Nun darf es keine weiteren Verzögerungen geben, damit der Bau noch im kommenden Jahr beginnen kann.“

Der Bahnhof Metzingen wird mit dem Ziel modernisiert, in verschiedenen Bauabschnitten den kompletten Bahnhof bis Ende 2023 barrierefrei zugänglich zu machen.

Drei Aufzugsanlagen

Insgesamt entstehen nach bisherigen Planungen für etwa 5,6 Millionen Euro drei Aufzugsanlagen für einen stufenfreien Zugang, welche durch Bund/Bahn und Land finanziert werden.

Ebenfalls erfolgt die Anpassung beziehungsweise der Neubau von einer Treppe zum Mittelbahnsteig, ein neues Bahnsteigdach am Mittelbahnsteig und Wetterschutzhäuser.

Sofern der Gemeinderat den zusätzlichen Maßnahmen an Gleis 1 und den Leitsystemen zustimmt, erfolgt eine Finanzierung der zusätzlich notwendigen 3 Millionen Euro durch Bund/Bahn, Land und Kommune. Der Beginn zum Bau der Aufzüge könnte demnach bereits im vierten Quartal 2021 beginnen und somit vorgezogen werden.