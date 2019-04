Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

In Metzingen konnte ein Exhibitionist festgenommen werden.

Unsittlich gezeigt hat sich ein 31-jähriger Mann am Karfreitagabend in der Stuttgarter Straße in Metzingen. Gegen 18.30 Uhr teilte eine 32-jährige Frau den am nahegelegenen Baumarkt stehenden und onanierenden Mann mit. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Mann am Kreisverkehr Richtung Riederich angetroffen und vorläufig festgenommen.

Starke Alkoholisierung

Die Nacht musste er aufgrund seiner Alkoholisierung nach der richterlichen Anordnung in der Arrestzelle des Metzinger Polizeireviers verbringen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07123/924-0 erbeten.

Das könnte dich auch interessieren: