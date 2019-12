Im Leben von Franz B. (Name von der Redaktion geändert) schien alles perfekt zu laufen. Er hatte Erfolg im Beruf, ein Kind, mit dem er sich gut verstand, und einen großen Freundeskreis. „Prestige und Privilegien“, erinnert er sich, „waren mir wichtig“. Dann, von einer Sekunde auf die nächste, zerbrach seine wohl geordnete Welt und mit ihr alle seine Zukunftspläne.

Was genau an jenem Tag vor beinahe zwei Jahren geschah, weiß er nicht mehr, drei, vier Monate sind unwiederbringlich aus seinem Gedächtnis gelöscht: „Ich kann nicht mehr sagen, wo ich Weihnachten 2017 gefeiert habe.“

Franz B., dem Mann, der glaubte, alles im Griff zu haben, entglitten die Zügel. Das Leben warf ihn einfach um. Ohnmächtig stürzte er zu Boden. Später, als er im Krankenhaus wieder zu sich kam, konnte er nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, nicht einmal mehr klar denken. Den Grund für seinen Zustand fanden die Ärzte schnell, Franz B. hatte Krebs. Sechs Monate gaben ihm die Mediziner damals, eine Ärztin war sich sogar sicher, Franz B. werde die Klinik, in die er eingeliefert worden war, nicht mehr lebend verlassen. „Planen Sie keine Weihnachtsfeier mehr“, rieten ihm die Fachleute.

Eine Last fällt ab

Andere, die eine solch niederschmetternde Diagnose erhalten, hätten mit ihrem Schicksal, mit Gott gehadert oder wären in Trübsal erstarrt. Franz B. wählte einen anderen Weg. Zwei Tage brauchte er, um den Schock zu überwinden und sich in seiner neuen Welt zurechtzufinden. Seine Mitpatienten waren fassungslos. „Ich habe mein Schicksal angenommen und akzeptiert, dass ich unheilbar krank bin.“

Die Diagnose machte Franz B. öffentlich, alle Freunde und Verwandten erfuhren, wie es um ihn steht. Damit, erinnert er sich, „fiel eine Last von meinen Schultern“. Ab diesem Moment konnte er sich ganz auf sich und den Rest seines Lebens konzentrieren. „Was bringt es mir, mich jetzt noch zu verkriechen?“ fragt er.

Dankbar für jeden Tag

Mit seinem inzwischen erwachsenen Sohn hat er gleich nach der Diagnose über all jene Dinge gesprochen, die zwischen einem Vater und seinem Kind geklärt werden sollten, bevor es zu spät ist. „Nun genießen wir beide die Zeit, die uns bleibt.“ Für jeden neuen Tag, den er erleben dürfe, sei er dankbar, schildert Franz B.

Die Diakonische Bezirksstelle hilft

Wer damit rechnen muss, diese Welt demnächst zu verlassen, der setzt sich unweigerlich auch mit den elementaren Fragen der menschlichen Existenz auseinander. Der Kirche fühlte sich Franz B. in den vergangenen Jahren zwar verbunden, viel Platz für den Glauben blieb in seinem mit Arbeit ausgefüllten Alltag freilich nicht. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern. Diese engagieren sich intensiv in ihren Gemeinden, „sie haben auch sehr viel für mich gebetet“. Und sie boten ihm an, gemeinsam ein christliches Festival zu besuchen. Dafür fehlte Franz B. indessen das Geld. Hilfe fand er schließlich bei der Diakonischen Bezirksstelle. Sie gewährte eine finanzielle Beihilfe, um den Aufenthalt zu bezahlen. Das Gemeinschaftserlebnis, die Auszeit vom Alltag, der gestärkte Glaube an Gott, all das wirkte sich positiv auf die Gesundheit von Franz B. aus. „Ich habe den Besuch nicht bereut“, sagt er rückblickend.

Es kann jeden treffen

Marija El Idrissi von der Diakonischen Bezirksstelle ist froh, das zu hören. „Ich freue mich, dass wir Menschen auch in solchen Fällen unterstützen können.“ Das Geld helfe dabei, Hürden schnell und unbürokratisch aus dem Weg zu räumen. Wie rasch eine scheinbar wohlgeordnete Welt aus den Fugen geraten könne, lasse sich an der Lebensgeschichte von Franz B. ablesen: „Es kann wirklich jeden treffen.“

Gerade dann, wenn sich lange Schatten über ein Menschenleben legen, sind Beziehungen wichtig, die Sicherheit geben und einen tragen. Hier hatte Franz B. Glück. Seine Familie hielt zu ihm und auch zu seinem Gott fand er eine neue Verbindung. Aufs Weihnachtsfest freut er sich, immerhin ist es bereits das zweite, das er nach seiner Krebsdiagnose erlebt. Wie es mit ihm weitergeht, vermag er jedoch nicht zu sagen. Er denkt in kleinen Schritten, erzählt er, und sei froh, jeden Morgen aufzuwachen.