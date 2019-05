Was in diesem Land passiert, könnte die Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Der Siegeszug der Grünen kommt nicht überraschend und ist auch keine Reaktion auf eine lokale Katastrophe, wie sie im Jahr 2011 die Welt erschütterte. Damals havarierte in Fukushima ein Atomkraftwerk, was sich bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg postwendend im Wahlsieg des Grünen-Kandidaten Winfried Kretschmann niederschlug. Aber jetzt? Die Antwort ist auf den ersten Blick erfreulich. Jetzt herrscht eine Kultur des politischen Austauschs, vielleicht auch des Aufbruchs. Grüne Politik hat zumindest für junge Wähler die besten Antworten parat, das zeigt sich bundesweit in der hohen Zustimmung für Greta Thunbergs „Friday for Future“-Bewegung. Speziell in Metzingen haben sich Jugendliche wortgewaltig in die Bäder-Diskussion eingebracht, weswegen die Kombination grün und jung in der Keltern-Stadt funktioniert. Dass sich die Grünen ein Duell um Platz zwei auf Augenhöhe mit der CDU liefern, ist für eine konservative Stadt wie Metzingen dennoch eine Sensation. Die meisten Stimmen vereinen die Freien Wähler auf sich. Vielleicht hat ihnen der Slogan, losgelöst von Parteipolitik agieren zu können, doch geholfen. Das neue Gremium jedenfalls wird nicht komplett anders, aber es wird erstens grüner und zweitens jünger.