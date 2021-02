Wie groß die Gefahr für Erzieherinnen und Lehrer ist, sich an ihrem Arbeitsplatz mit dem Corona-Virus anzustecken, lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen. Sicher ist indessen, dass es in den Schulen und erst recht in den Kitas nicht immer möglich ist, die Abstandsregeln einzuhalten. Und m...