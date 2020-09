In seiner Zeitschrift „Spuren“ beleuchtet der Arbeitskreis Stadtgeschichte die verschiedensten Aspekte der Metzinger und Ermstäler Historie. Für gewöhnlich erscheint das Magazin im Juli, doch die Corona-Pandemie verzögerte die Recherchen und die Herstellung des neuen Heftes, wie der AKS in einer Pressemitteilung erklärt. Deshalb konnte das Magazin erst jetzt erscheinen. Allerdings, so der AKS, sei das neue Heft umfangreicher als die früheren Ausgaben. Zudem werde ein aktuelles Thema aufgegriffen, denn die Redaktion hat den von der Corona-Pandemie geprägten Alltag im Ermstal zum Schwerpunktthema gemacht: Regine Lotterer beschreibt kenntnisreich, anschaulich und lebendig die ersten Monate, die schon Geschichte geworden sind, und immer noch die Gegenwart bestimmen.

Als die Regale leer waren

Sie geht in ihrem von Thomas Kiehl reich bebilderten Text den ersten Wochen der Pandemie im Ermstal nach, als sich in den Supermärkten die Regale leerten, Kitas und Schulen schließen mussten, die Kirchen leer blieben sowie Kurzarbeit und Homeoffice eingeführt wurden und es generell hieß: Abstand halten „und auf dem Sofa bleiben“. Der Lockdown betraf alle Bürger gleichermaßen, das öffentliche Leben stand still, das private Leben wurde eingeschränkt. Der Corona-Frühling ist zwar vorbei, der Corona-Herbst und Winter stehen dem Ermstal aber noch bevor.

Die Wurzeln des Veranstaltungsrings

Als Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler beim Neujahrsempfang im Januar zu den Bürgern sprach, konnte er von dieser Entwicklung noch nichts ahnen. Seine Rede wird in dem Heft dokumentiert. Regine Lotterer befragte ihn im Mai zu den Auswirkungen der Corona-Krise in der Kommune und Realschulrektor Jürgen Grund zu deren einschneidenden Folgen für die Schulen. Sie zeichnet auch die Geschichte der Bürgerinitiative „Mittlere Kelter“ in Neuhausen und des Neuhäuser Kelternvereins nach, der mit seinem ehrenamtlichen Einsatz ein bedeutendes wirtschaftliches Kulturerbe im Ermstal vor dem Abriss gerettet hat und bis heute betreut. Im Gespräch mit Karl Schäfer und Kurt Hau vertieft sie das Thema.

Wie wird mit wachsenden Müllmengen umgegangen?

Neben der Pandemie und dem immer deutlicher hervortretenden Klimawandel beunruhigt die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten ein anderes Problem: die stetig wachsenden Müllberge. Dr. Christiane Hauber hat intensiv im Stadtarchiv recherchiert und kann so anschaulich beschreiben, wie in Metzingen bis in die 1970er-Jahre mit den wachsenden Müllmengen umgegangen wurde. Alexander Lauer stellt dazu eine Habilitation vor, die sich grundsätzlich mit dem Thema „Müll“ befasst.

In einem weiteren Beitrag zeigt Dr. Christiane Hauber, welche Bedeutung das Mühlwehr an der Erms für die Industrialisierung Metzingens hatte.

Der Veranstaltungsring Metzingen (VRM) wird in diesem Jahr 65 Jahre alt. Die Pandemie hat die geplante Jubiläumsfeier verhindert, Konrad Kramer, der Vorsitzende des VRM, schildert in seinem Text mit vielen Abbildungen die Anfänge dieser wichtigen, heute nicht mehr wegzudenkenden Kultureinrichtung in Metzingen und spannt dabei einen großen Bogen bis zur Gegenwart.

Die „Deutschen Christen“ und das Kriegsende

Die Spuren schauen 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf dessen Ende zurück. Rudolf Renz dokumentiert, wie noch Ende März 1945 die „Deutschen Christen“, die es auch in Metzingen gab, hier aber eine verschwindende Minderheit waren, den Charakter und die Akteure dieses fürchterlichen Krieges einschätzten, Gott auf ihrer Seite wähnten und von ihm noch in letzter Minute den Sieg erhofften.

Der „Rote Winkel“ in Urach

Claudia Reicherter schaut noch weiter zurück: Sie stellt den „Roten Winkel“, die Kommune am Grünen Weg in Bad Urach vor. Diese wurde vom Dettinger Karl Raichle in den 1920er-Jahren gegründet.

Ihr gehörten später berühmt gewordene Persönlichkeiten wie der Schriftsteller Theodor Plievier, der Dichter Erich Mühsam und der Dichter und erste Kulturminister der DDR, Johannes R. Becher, an. Claudia Reicherters besonderes Augenmerk gilt jedoch Gregor Gog, dem „König der Vagabunden“, über den im vergangenen Jahr eine Graphic Novel erschienen ist.

Ein besonderer Beitrag im neuen Spuren-Heft ist das einfühlsame Porträt, das der bekannte Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, Dr. Heribert Prantl, von dem in Metzingen geborenen und im vergangenen Jahr verstorbenen, früheren Außenminister Dr. Klaus Kinkel verfasst hat.