Auf dem Mühlwiesenfriedhof ist das Grab der polnischen Zwangsarbeiterin Josefa Gisterek zu finden, die nach Metzingen verschleppt worden ist. Als sie flüchtete, wurde sie von der Gestapo verhaftet, in KZs steckt und dort schwer misshandelt. Hugo Boss gelang es, sie wieder nach Metzingen zu holen. Am 5. Juli 1943 nahm sie sich im Alter von 19 Jahren das Leben. Hugo Ferdinand Boss wurde am 8. Juli 1885 in Metzingen geboren, er starb am 9. August 1948 in Tübingen. Mit der Anzeige warb sein Betrieb um Kunden. © Foto: Stadtarchiv Metzingen