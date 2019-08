Ich komme wieder. Dieses Versprechen von Jochen Krohmer hat manchen aufhorchen lassen. Seither übt sich Krohmer in der Kunst, Nachfragen auszuweichen. Dabei ist es sonst so gar nicht seine Art, sich im Unkonkreten, Wachsweichen zu verlieren. Wer schon mit ihm zu tun hatte, der weiß, dass Jochen Krohmer ein Mann der klaren Worte ist. Offen, ehrlich, direkt, einer der anpackt und vor Ideen sprüht.

Als Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaft und Tourismus bei der Stadtverwaltung hat er die Entwicklung Metzingens in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt. Metzingen ist eine Tourismusdestination, lautet Krohmers Credo. Mancher, sagt er, lächelt bei diesem Satz, weil nicht wenige denken, allein die Outletshops brächten Besucher in die Kelternstadt. Doch das, betont er, sei keineswegs der Fall. Viele Gäste fänden lobende Worte für das reichhaltige Veranstaltungsprogramm, für die Spazier- und Wandermöglichkeiten und für das gastronomische Angebot. Etliche Attraktionen hat Krohmer zumindest mit angestoßen.

Nun sind die Jüngeren an der Reihe, Metzingen mit ihren Ideen voranzubringen. Nach 46 Jahren Dienst bei der Stadtverwaltung geht Krohmer zum 31. August in den Ruhestand. Der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH (MMT), deren Geschäftsführer er ist, bleibt er dagegen noch so lange erhalten, bis seine Kollegin Meike Hespeler aus dem Mutterschaftsurlaub zurück ist. Schließlich reiht sich in den kommenden Wochen ein Termin an den nächsten: White Dinner auf dem Marktplatz, Weinkulturtag, Kino-Open-Air, Midnightshopping, verkaufsoffener Sonntag, Gewerbeschau.

Anpacken und lernen

All das lag noch in weiter Ferne, als Jochen Krohmer mit 17 Jahren seine Laufbahn im Rathaus begann. Rasch stand er vor der ersten Herausforderung: 1978, er war 22 und bereits Sozialamtsleiter, galt es, eine große Gruppe Asylbewerber in der Stadt unterzubringen. Geflüchtet waren sie unter anderem vor den Kriegen in Sri Lanka und Eritrea.

Die nächste große Aufgabe wartete auf ihn, als er zur Baurechtsbehörde versetzt wurde. Wer dort arbeitet, muss die Landesbauordnung und das Baugesetzbuch so gut kennen wie seine Westentasche. Nach Jahren im sozialen Bereich galt es für Krohmer, sich erst einmal wieder in diese Materie hineinzufuchsen. Anpacken und lernen hieß es für ihn auch einige Jahre später, als das Amt für Stadtentwicklung entstand und Krohmer zum Metzinger Außenminister wurde, wie es der damalige OB Dieter Hauswirth formuliert hat. Von Marketing, erinnert sich Jochen Krohmer, habe er seinerzeit freilich nicht besonders viel gewusst. Er fackelte indessen nicht lange, kaufte sich die entsprechende Fachliteratur, nahm das eine oder andere Buch mit ins Freibad und brachte es abends gelesen wieder ins heimische Wohnzimmer mit.

Von diesem Wissen profitierte er schließlich auch als 2012 die Metzingen Marketing und Tourismus GmbH gegründet worden ist. „Das ist ein sehr komplexes Gebäude“, sagt Krohmer mit Blick auf die MMT. Schließlich besteht die GmbH aus drei Gesellschaftern, der Stadt, der Holy AG und dem Gewerbe- und Handelsverein. Um zu verdeutlichen, was er meint, wählt Krohmer einen Vergleich aus dem Fußball. Es gelte bei der MMT die Interessen des FC Bayern München, des SSV Reutlingen und des TSV Wittlingen unter einen Hut zu bringen. Diese Herausforderung, findet er, sei trotz mancher Anfangsschwierigkeiten inzwischen gut gemeistert worden.

Ohnehin habe sich die Kelternstadt in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten zu einem großartigen Wirtschaftsstandort entwickelt, der Branchenmix stimme: „Die Zukunftsfähigkeit macht den Standort so interessant.“ Dazu komme die Verflechtung mit dem Biosphärengebiet, die Nähe zum Wein- und Obstbau, zur Natur der Alb.

Ein Glück für Metzingen

Die Entwicklung, die die Firma Hugo Boss und die Outletcity genommen haben, sind ein Glück für Metzingen, davon ist Jochen Krohmer überzeugt. „Und jetzt fällt uns auch noch die Motorworld in den Schoß.“ Dieses Projekt hätte er gerne noch mitentwickelt, ebenso wie das Kombibad. Nun allerdings profitieren erst einmal die Enkelkinder von seiner Energie, im Herbst steht in seinem Terminkalender das Wort „Opazeit“. Auch reisen will er gemeinsam mit seiner Frau: Auf dem Elberadweg in die Pedale treten, in den Oman fliegen, Ski fahren in Südtirol, mit einem Hausboot über den Canal du Midi schippern und mit dem Wohnmobil ins Baltikum aufbrechen, all das findet sich auf dem Wunschzettel. Danach will er wieder in die Metzinger Szene einsteigen, wie er es formuliert. „Ich werde mit einigen Events auftauchen.“

