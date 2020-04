Die Initiative für eine Schlachthofgenossenschaft im Ermstal will nach Ostern mit konkreten Planungen und mit der Suche nach einem Standort beginnen. Der Kreisbauernverband Reutlingen und die Genossenschafts-Initiative um den Tierarzt Dr. Alexander Maisch, ziehen dabei an einem Strang, wie sie gestern in einer Mitteilung an die Presse betonten. Gefragt seien jetzt konkrete Absichtserklärungen der künftigen, aktiven Mitglieder. Landwirte, Metzger und Jäger sollten deshalb bis zum 17. April ihr verbindliches Interesse bekunden, betonten die Initiatoren.

Schnell melden

Der Schlachthof Metzingen, wo bislang die Rinder, Schweine, Schafe, und Ziegen aus der näheren Umgebung geschlachtet werden, soll Ende dieses Jahres geschlossen werden. Deshalb soll eine neue, moderne und tierschutzgerechte Schlachtstätte gebaut werden. Die ursprünglich geplante, zentrale Info- und Auftaktveranstaltung für das Projekt kann wegen der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden. Deshalb ruft die Initiative die Interessenten auf, ihre Rückmeldung per E-Mail oder Fax an die im Infokasten genannte Kontaktadresse zu schicken. Spätere Interessensbekundungen können möglicherweise nicht mehr berücksichtigt werden, da die Planungen und Berechnungen auf konkreten Zahlen basieren müssen, betonen die Initiatoren.

Aufgerufen sind ausdrücklich auch Landwirte und weitere Interessenten aus den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Tübingen, die sich bislang ihr Interesse noch nicht bei der Schlachthofinitiative gemeldet haben.

In der Diskussion um einen geeigneten Standort richten die Initiatoren den Blick weiterhin auf das untere Ermstal beziehungsweise auf das Vorland der Reutlinger Alb. Man sei aber noch nicht festgelegt, die Interessensbekundung der künftigen Nutzer solle nun weiteren Aufschluss bringen, so die Initiatoren des Projekts, Tierarzt Dr. Alexander Maisch und Landwirt Gebhard Aierstock. „Wir wollen uns mit diesem Projekt ganz klar von den weiter entfernten größeren Schlachtstätten abgrenzen“, sagt Aierstock, selbst Landwirt und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Reutlingen.

Die Landwirtschaft im Albvorland ist geprägt von kleineren Bauernhöfen und Direktvermarktern. Das weiß auch Tierarzt ­Maisch aus seiner langjährigen Praxis. „Nur mit einer maßgeschneiderten, kleinen Lösung einer regionalen Schlachtstätte können wir den Bedarf der regionalen Landwirte erfüllen“, sagt Maisch.

Maisch hat Ende 2019 die Genossenschaftsidee auf den Weg gebracht. Das Büro Ostarhild Kommunikation wurde beauftragt, die vom Biosphärengebiet geförderte Machbarkeitsstudie zum Schlachthof Metzingen in enger Zusammenarbeit mit der Projekt-Arbeitsgruppe zu erstellen. Die nachhaltige Fleischerzeugung und der nachhaltige Konsum waren auch Themen bei einem Zukunftsforum im Biosphärengebiet Schwäbische Alb im vergangenen Jahr. Deshalb wird die Machbarkeitsstudie aus Mitteln des Biosphärengebiets bezuschusst.

Die Kofinanzierung des Projekts trägt der Kreisbauernverband Reutlingen mit Unterstützung der Stadt Metzingen. Die Initiatoren setzen zudem auf den Trend für den regionalen Fleischkonsum. Deshalb sind auch interessierte Bürger in der neuen Genossenschaft willkommen. Bürger können sich als passive Mitglieder an der Genossenschaft beteiligen und sich als Mitstreiter für die regionale Idee stark machen. Mit Blick auf die Wettbewerbssituation mit den größeren Schlachthöfen ist für Alexander Maisch klar, dass die Idee einer kleinen Schlachtstätte im Albvorland nur erfolgreich umgesetzt werden kann, wenn sie auf vielen Schultern getragen wird. „Dazu brauchen wir erstens die verbindlichen Absichtserklärungen der künftigen Nutzer und zweitens die positiven Rückmeldungen von den Bürgern sowie die Unterstützung der Kommunen.

Moderne Anlage

Der passionierte Landwirt Aierstock will möglichst viele Berufskollegen ermuntern, ihre Viehhaltung weiter zu führen: „Wenn die Wiesen und Weiden brach liegen und von Landschaftspflege-Trupps nur gemulcht werden, verliert die hochwertige, den Kulturraum prägende und ökologisch wertvolle Landschaft des Albvorlands ihren Wert.“

Sobald die Bedarfszahlen der Landwirte, Metzger und Jäger vorliegen, könne mit der Planung und Abwägung von Alternativen für den neuen Schlachthof begonnen werden. Mit einer modernen Anlage solle künftig nach hohen Tierschutz-Standards eine stressarme Schlachtung ermöglicht werden.

Mit digitaler Datenverarbeitung werde man künftig mit weniger Personalaufwand in der Verwaltung arbeiten können, so die Initiatoren. Aber zunächst gelte es, eine moderne kleine Schlachtstätte wirtschaftlich und zukunftsfähig zu planen und zu bauen. „Dazu setzen wir auf die Unterstützung in der Region.“