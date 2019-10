Wer über die Schwelle der Metzinger Musikschule tritt, der darf sich und seine Talente erproben. Kinder und Jugendliche, die zum Unterricht kommen, sollen ihren eigenen Rhythmus und ihren eigenen Zugang zur Welt der Töne finden. Jeder werde so angenommen wie er ist, sagt Musikschulleiter Bruno Seitz.

Kreativität hilft dabei, mit Veränderungen fertig zu werden

Den Kindern und Jugendlichen Zeit zu geben, das ist Seitz und seinem Kollegium wichtig. Gerade weil sich die moderne Welt so rasend schnell dreht. Die Halbwertszeit, die sicher geglaubtes Wissen und technische Errungenschaften heute besitzen, ist erschreckend gering geworden, sagt Seitz. Der stete Wandel erzeuge allerdings auch gewaltigen Druck. Mit diesem Stress umzugehen, lasse sich freilich lernen, betont er. Wer nicht allein auf nackte Fakten und Zahlen setze, sondern seine Talente kreativ einzusetzen wisse, der komme mit Veränderungen leichter zurecht als andere. Zutritt zu diesem Bereich des menschlichen Geistes, sagt Bruno Seitz, lasse sich über das Reich der Kunst und der Musik erlangen.

Schüler lernen in einer „Gesunden Musikschule“

Aus dieser theoretischen Erkenntnis haben die Metzinger ganz praktische Schlüsse gezogen: Sie sind seit 2015 als „Gesunde Musikschule“ zertifiziert, alle zwei Jahre wird überprüft, ob die Kriterien für dieses Gütesiegel noch eingehalten werden.

Kinder können über ihre Sorgen sprechen

Für die Schüler heißt das beispielsweise, den Umgang mit neuen Herausforderungen zu üben. Vor einem anstehenden Auftritt verlegen die Lehrer den Unterricht mitunter auch auf die Bühne. Das gibt den Mädchen und Jungen Gelegenheit, den ungewohnten Ort kennen zu lernen und dadurch Ängste abzubauen. Die Schüler können mit den Lehrern zudem über ihre Gefühle sprechen, und sie lernen Entspannungstechniken. Die Lehrer sind dabei auch Begleiter auf einer Reise, bei der sich die Kinder und Jugendlichen selbst kennen lernen sollen, schildert Bruno Seitz.

Musik tut einfach gut

Der Musikschulleiter steht am Samstag beim Tag der offenen Tür bereit, um mit Eltern über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Selbstverständlich will er die Besucher auch über die vielen anderen Angebote seiner Musikschule informieren. Der Tag der offenen Tür bietet nicht zuletzt Gelegenheit, die zahlreichen Kooperationsprojekte der Musikschule vorzustellen. In vielen Schulen der Region sind die Musiklehrer gern gesehene Kollegen, die unter anderem in der Ganztagesbetreuung eine wichtige Rolle spielen. Das wiederum eröffnet vielen Schülern die Chance, ein Instrument zu erlernen und mit Musik in Berührung zu kommen. „Sie erfahren dabei, wie gut ihnen Musik tut“, schildert Seitz.

Auch Musikklassen haben sich etabliert

Die Tür zur Welt der Töne schließen auch die zahlreichen Musikklassen auf, die inzwischen sowohl an den Grundschulen als auch an den weiterführenden Schulen in Metzingen und in der Region etabliert sind.

Ganz neu im Angebot der Metzinger Musikschule ist dagegen der Klavierunterricht, an dem bis zu vier Schüler teilnehmen können. Ebenfalls frisch auf dem Lehrplan zu finden ist das Fach „Musiktheorie“. Gedacht ist es etwa für junge Erwachsene, die sich auf ein Studium vorbereiten wollen. Aber auch Einsteiger, die ihre musikalische Ausbildung auf ein solides, theoretisches Fundament stellen möchten, sind willkommen.

Das könnte Dich auch interessieren: