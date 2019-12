In der Tiefgarage am Rathaus zu parken wird teurer. Der Metzinger Gemeinderat hat am Donnerstag beschlossen, die Gebühren für Kurzzeitparker ab dem­­ 1. Januar zu erhöhen: Pro Stunde ist dann ein Euro fällig, pro angefangener halber Stunde sind es 50 Cent. Bislang mussten pro Stunde 50 Cent bezahlt werden. Damit passt die Stadt die Gebühren an den Tarif der umliegenden Parkhäuser an.

Auch Dauerparker zahlen mehr

Auch Dauerparker müssen ab dem 1. März 2020 mehr für ihren Stellplatz in der Tiefgarage bezahlen. Waren seither 33 Euro pro Monat zu entrichten, sind es künftig 45 Euro. Ebenfalls tiefer in die Tasche greifen müssen die Rathaus-Beschäftigten, die nun fünf Euro mehr als bislang bezahlen und künftig pro Monat 18 Euro zu überweisen haben. Die Stadtwerke sind Betreiber der Tiefgarage und rechnen wegen der Gebührenerhöhungen mit jährlichen Mehreinnahmen von insgesamt rund 18 000 Euro. Die Stadtwerke hatten indessen vorgeschlagen, die Gebühren für Kurzzeitparker pro Stunde lediglich auf 80 Cent anzuheben. Für die Grünen beantragte Susanne Bernauer die Erhöhung auf einen Euro. Den Antrag billigte der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen. Die Kostensteigerung, so Susanne Bernauer, sei vertretbar: „Wer in die Stadt fährt, der weiß, das kostet etwas.“

CDU will Einkäufer in die Tiefgarage locken

Die CDU-Fraktion hätte es dagegen gerne gesehen, kurzzeitiges Parken, etwa die erste Stunde, gänzlich kostenlos zu ermöglichen. „Wir wollen nicht so autofahrerfeindlich sein“, betonte Eckart Ruopp.

Ziel der CDU sei es, vermehrt Kurzparker in die Tiefgarage zu locken, die in die Stadt kommen, um einzukaufen, weswegen Ruopp wissen wollte, wie viele Stellplätze momentan dauerhaft vermietet sind. Etwa 30 bis 40 Prozent der Parkplätze fallen in diese Kategorie, wiewohl die Mieter die Stellplatz oft in der Nacht und nicht tagsüber nutzen, erläuterte Carmen Haberstroh, die kaufmännische Leiterin der Stadtwerke. Sie erklärte auch, es sei aus steuerrechtlichen Gründen nicht möglich, kurzzeitiges Parken kostenlos zu erlauben.

Die bisherigen Parkgebühren sind seit dem Jahr 2002 gültig, seither sind sie auch nicht mehr geändert worden. Ob die Autofahrer tatsächlich ein Parkticket lösen, kontrolliert in der Rathaus-Tiefgarage übrigens nicht das Ordnungsamt, wie Carmen Haberstroh auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Albert Welz erklärte. Dafür sind die Mitarbeiter der Stadtwerke zuständig.