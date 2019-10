Wegen eines Metallteils, das von der Decke auf die Bühne der Metzinger Stadthalle gestürzt ist, musste am Sonntagabend eine Ballett-Aufführung abgesagt werden. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Das Ballettheater Pforzheim wollte am Sonntagabend eigentlich ein Gastspiel in der Stadthalle geben. Unter dem Motto „Metzingen im Tanzland“ sollte das Publikum Ausschnitte aus Balletten von Ballettdirektor Guido Markowitz sehen.

Workshops gehen problemlos über die Bühne

Bereits am Freitag und Samstag hatte das Ensemble des Pforzheimer Balletts Workshops in Metzingen mit etwa 100 Teilnehmern abgehalten. Diese gingen problemlos über die Bühne (wir haben berichtet). Nachdem das Metallteil am Sonntag auf die Bühne gestürzt war, wurde die sonntägliche Aufführung aus Sicherheitsgründen abgesagt. Warum sich das Metallteil von der Decke gelöst hat, ist im Augenblick noch nicht bekannt.

Verhandlungen mit Balletttheater Pforzheim

Sandra Linsenmayer vom Veranstaltungsring Metzingen hofft indes, den Tanzabend im Frühjahr nächsten Jahres nachholen zu können und ist derzeit in Verhandlung mit dem Balletttheater Pforzheim.

